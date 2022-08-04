罰不怕！他10度露鳥遭判刑　捷運站旁向女店員「展示下體」再挨告

▲台北一名廖姓男子10度因妨害風化遭判刑確定，但他仍乏不怕，2019年時再度向銀飾店女店員「展示下體」挨告。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台北報導

台北市一名廖姓男子才10度因妨害風化遭法院判刑定讞，但廖男仍學不乖，竟再度在去年年於捷運中山站出口的銀飾店前，公然對著裡面的女店員露鳥，最後趁著女店員慌忙向站務人員求助時，趁機逃離。士林地院審理後，也依公然猥褻罪，判處廖男有期徒刑5月，得易科罰金。

有10次妨害風化前科的廖姓男子，最近一次是在2019年因妨害風化罪，遭到法院判刑6月，但廖男卻始終學不乖。去年12月時，廖男行經捷運中山站出口外之銀飾店前，看見店內僅有一位女店員看守，竟以外套擋住下體，再當著女店員的面對她「展示生殖器官」，讓女店員當場嚇壞，緊急向捷運站務人員求助，而廖男則是趁機逃離。

檢警獲報後，也調閱相關監視器畫面，發現廖男確實有將襯衫拉出褲子外，並有下半身前後晃動，甚至躲到該店轉角處背對鏡頭拉褲子拉鍊等事實，依法對廖男起訴。

士林地院審理後，一查竟發現廖男光是因妨害風化而被判刑確定紀錄就高達10次，最近一次還是在2019年時，於5年內故意再犯，構成累犯，依公然猥褻罪判處廖男有期徒刑5月，得易科罰金。