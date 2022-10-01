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社會 社會焦點 保障人權

林秉樞恐只須入獄14天！拘禁高嘉瑜竟無罪　法官：家暴案都判太輕

記者崔子柔／綜合報導

立委高嘉瑜去年遭當時男友林秉樞軟禁、施暴，還被偷拍、強拍不堪影片，林秉樞到案後僅承認傷害、強制罪，其餘一概否認。合議庭昨 （30日）下午4點進行判決，認定林秉樞13個犯罪行為成立，合併判刑2年10月。有法官認為，「不如說以往的家暴案件，都判太輕了」。

林秉樞因施暴高嘉瑜，檢方依妨害祕密、私行拘禁等罪嫌起訴求刑3年，台灣新北地方法院昨宣判，依法判處2年10月有期徒刑，部分罪得易科罰金，可上訴。

▲▼高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／記者李毓康、游宗樺 攝）

▲高嘉瑜遭林秉樞家暴。（合成圖／記者李毓康、游宗樺攝）

如若林秉樞放棄上訴，就一審判決結果，林秉樞傷害罪部分需坐牢8月，但折抵掉先前羈押的226天，尚餘14天刑期；另12罪雖得易科罰金，但算下來林秉樞需繳納96萬元罰金才可換得免囚。

高嘉瑜提到，林秉樞所犯最嚴重的私行拘禁居然無罪，這是非常大的傷害，一定會請檢察官上訴，自己所受的傷害並不是只有一個人，更包括十幾位女性，有大學教授、名人、法界人士、單親媽媽等等，認為她們受到的傷害一定更嚴重，但因為怕遭報復沒有人出面指控，所以她責無旁貸，必須出來面對這一切。

▲▼立委高嘉瑜針對林秉樞案一審宣判回應受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜針對林秉樞案一審宣判回應受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

根據《聯合報》報導，一位不願具名的司法官認為，與其說林秉樞被輕判，不如說「以往的家暴案件，都判太輕了」，因為法院會根據過往類似案例的刑度來判決，一般來說被害人的慘狀不會被法院深刻了解。

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