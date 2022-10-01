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獨家／知名果汁驚見「謎樣黴菌結晶」！她喝一口酸苦…秒吐　打開崩潰了

▲▼知名果汁底部驚見詭異結晶。（圖／網友提供、記者許凱彰翻攝）

▲知名果汁底部驚見詭異結晶。（圖／網友提供、記者許凱彰翻攝）

記者許凱彰／台中報導

台中一名C小姐向《東森新媒體ETtoday》記者爆料說到，日前在寶雅買了一箱24罐200ml的TRXX TXP知名蘋果汁，準備要買給家中的小孩飲用，沒想到，自己先喝了之後發現，第一口就一陣苦苦的感覺，馬上吐掉後將果汁倒入水槽，剪開鋁箔包一看傻眼，底部整塊黑綠結晶，讓她不禁作噁。

C小姐接受訪問時表示，之前有在網路上看過類似的案例，發生在賣場所賣的覆盆莓綜合果汁裡，本以為是個案，沒想到發生在她身上。她還表示，朋友喝了同一箱裡面蘋果汁，飲用完畢後原本要將鋁箔包摺疊丟棄，結果「擠到最後有種卡住的感覺」，後來就看到咖啡色的東西露頭，剪開一看，就是一邊是咖啡色、另一面則是黑綠色的黴塊。

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▲▼知名果汁底部驚見詭異結晶。（圖／網友提供、記者許凱彰翻攝）

▲黴塊的成色非常多元，除了黑綠色的菌絲之外，還有咖啡色的晶體。（圖／網友提供、記者許凱彰翻攝）

從畫面中可見，將容器中的蘋果汁清空後，底部出現詭異黴塊，黴塊本身滿是密集的菌絲分布，其中一個呈現綠色的本體、黑色的菌斑點綴；同一箱另罐的底部也出現黴塊，本體則與前一個較為不同，在黑綠色的菌絲叢中，多了一些咖啡色的詭異晶體。

C小姐納悶，這箱蘋果汁是在知名的生活百貨商店所購買，有效期限為2023／04／26還有半年以上，不知道為什麼會有這樣的東西在果汁裡面，太噁了。她坦言，因為這個事件後，讓她開始對「鋁箔包有些陰影」。對此，供應商則還未針對這個發生的狀況進行回應。

▼鋁箔包果汁的底部竟然出現黴塊。（圖／網友提供、記者許凱彰翻攝）

▲▼知名果汁底部驚見詭異結晶。（圖／網友提供、記者許凱彰翻攝）

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