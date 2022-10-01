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解開日本百年企業的經營之道　看見職人般的精神信念

文／女子學

翻閱耳熟能詳的百年企業和品牌，觀察能如此屹立不搖的原因，總會看見「童叟無欺」、「顧客重視」、「職人精神」等關鍵字眼，腦中便不自覺浮現「日本」的身影，從內在感受至外在體驗，可說是表現地淋漓盡致。

光是百年企業，在日本就超過了2.5萬家，關於品牌經營的長壽之道，更是許多人想一探究竟的秘辛。編輯特別精選3家超過120年的品牌，看它們如何走過風風雨雨、歷經無數次的挑戰和沿革，並深深地烙印在消費者心中。

1.森下仁丹

2022年吉卜力於台舉辦的高畑勲影展，因應活動使6部經典動畫再次躍上大螢幕，其中最賺人熱淚的，是二戰背景的《螢火蟲之墓》，而眼尖的觀眾發現，在片頭戰火摧殘下的紅色世界，竟出現了「翹鬍子仁丹」看板，顯示它在日本生活裡的普及，是家家戶戶必備的保健良藥。

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▲森下仁丹將滿130年。（圖／森下仁丹官網，下同）

坐落於大阪國家濕地保護區，森下仁丹以cGMP 藥廠規格的嚴謹態度製作保健食品，工廠不僅有美國國際公益團體 NSF INTERNATIONAL之cGMP 認證之外，也取得滋賀縣獨自設立之高水準食品自主衛生管理之S-HACCP之認證，原料與製程的透明化，使消費者不必擔心食用疑慮和安全性。從銀粒仁丹到晶球益生菌。明年將滿130年森下仁丹，抱持一貫的堅持，堅守每道環節，超人氣商品「晶球長益菌」，耗時21年時間研發，在日本益生菌市場已有近25年第一的市占率，其獨家三層耐酸晶球包覆技術，讓好菌能有效順利抵達腸道。

值得一提的是，森下仁丹對品質要求亦在水準之上。每顆晶球皆經過九大製程洗禮，製造商品上的保存期限，從購入到效期為止的那天，裡頭的活菌數絕對都在標示菌數以上。即便消費者看不見、無從得知，仍走在基準之上，如此用心、堅持、細緻的百年企業精神，早已累積良好的口碑和名聲。

2.久原本家 茅乃舍

日本飲食文化豐厚，無論從歷史層面或品嘗層面，都蘊藏著烹飪者想對品嘗者傳遞的故事，透過一層層美味體驗，牽動你我進入一場細緻的味覺饗宴。也因此，不僅是小吃、餐廳，日本家庭對菜餚展現，亦是不得馬虎的一環。

▲來自福岡有著129年歷史的茅乃舍，是日本家喻戶曉的調味料食品品牌（圖／茅乃舎 台湾／Kayanoya Taiwan）

來自福岡有著129年歷史的茅乃舍，是日本家喻戶曉的調味料食品品牌，幫助許多日本煮婦快速端出美味家常菜，標榜能在3分鐘內熬出鮮甜高湯。其中，熱賣商品「高湯粉」有多種口味，以在地新鮮食材製作，有鈣質高的小魚乾、富有鮮味的海帶、燻製濃郁的柴魚等等，造就獨一無二的天然風味；此外，茅乃舍還推出醬料、火鍋高湯等品項，同樣也是媽媽們煮飯時的好幫手。

3.金精軒

說到日式傳統點心，印入眼簾的有色彩繽紛、雕工細膩的和菓子，還有深受市井小民喜愛的玄餅、蕨餅……除了是每回旅日必吃的點心外，也是適合帶回家，分送給親朋好友的伴手禮。

▲擁有121年歷史的金精軒，對和菓子的製作程序特別堅持（圖／金精軒製菓株式会社）

孕育於大自然圍繞的山梨縣，擁有121年歷史的金精軒，對和菓子的製作程序特別堅持，秉持不添加防腐劑、人工香料，用天山梨產的梨北米搭配糖質特性加工法，藉以提升風味和延長賞味期限，主打商品「信玄餅」和晶瑩透亮的「水信玄餅」，以香濃的黑蜜和豆粉，做出甜蜜的爽口滋味；此外，即使在科技發達的今日，金精軒的每份點心，依然由職人每日手工製作，只為將新鮮的品質，送到消費者手中。

經營企業並非易事，走入百年更是難上加難！除了上述要點外，日本品牌對「傳承」也有著一定的信念，把堅持品質的原則、守護消費者的意念，一一傳遞給下一代的經營者，並與時俱進，繼續為社會和所有人盡一份心意！

延伸閱讀

「Made In Japan」是迷思還是品質保證？從日本企業森下仁丹、朵茉麗蔻的經營之道看起……

「銀粒仁丹」跨時代變身！「森下仁丹」首創專利晶球讓好菌完整抵達，調整體質、順暢舒爽

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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女子學企業日本職人森下仁丹茅乃舍金精軒

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