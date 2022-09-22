通過安全認證優質企業　奇美實業獲頒證書

▲財政部關務署高雄關副關務長高丁財（右），特頒發證書。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

奇美實業於2022年8月8日正式通過「安全認證優質企業」（AEO）認證，授證典禮於22日在奇美實業總部舉行，由財政部關務署高雄關副關務長高丁財頒發證書。

AEO是一個訴求跨境貨物移動安全的認證制度，此次驗證的順利通過，象徵奇美企業致力維護國際貨物供應鏈安全的努力深獲肯定。除了公司全體員工的努力之外，也感謝高雄關在貨物供應鏈安全制度上給予專業建議。

奇美實業於2021年1月導入AEO認證程序，檢視企業本身各項作業流程與安全認證優質企業制度標準的差異，鑑別可能危害供應鏈的各項風險並依其風險程度，擬定相關作業辦法並強化既有控管措施，使企業內部安全機制更加完備，以符合國際規範，並視維護全球供應鏈安全為企業責任。

財政部關務署高雄關AEO認證小組表示，奇美實業推動數位轉型的腳步十分迅速，導入高科技設備，提升生產、品檢、出貨效率，降低人為作業疏失，落實供應鏈風險管理，且配合公司無紙化政策，將AEO所需使用的表單電子化，方便同仁線上作業，勇於改變傳統作業模式的行動力，給予高度肯定及讚許。

奇美實業將嚴格遵循AEO精神與規範，貫徹執行安全認證優質企業管理，持續精進作業流程，提升貨物生產管理、強化企業風險管控機制，並將AEO的精神推廣至上下游的商業夥伴，共同維護貨物供應鏈安全。