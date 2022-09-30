「社畜」轉行豪宅花藝設計師！　她每月幫自己加薪3成

▲42歲的許儷耀透過「產業人才投資方案」學習花藝相關課程，並成立「深草-Maruko’s little garden」部落格，接受商業委託也開課教學，每月為自己加薪3成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南有一位OL，每天公司家裡兩點一線，工作看不到未來，她獲悉勞動部「產業人才投資方案」，不僅有8成以上學費補貼，還有近500門課程可挑選，她10年來陸續參加22堂花藝相關課程，讓她學出精湛手藝，花禮訂製、會場布置及課程教學都難不倒她，除有豪宅顧客訂製花藝，她也培養出忠實客戶，平均每月幫自己加薪近3成！



42歲的許儷耀從大學畢業後，就在母校擔任行政工作，自此展開無止盡的加班地獄，她發現事情是做不完的，為讓自己抽離工作，她在朋友邀約下接觸了花藝，卻發現市區的花藝課學費價格不一，最貴單堂高達6800，很難入門，偶然得知「產業人才投資方案」也有花藝相關課程，而且一期(約16堂)的學費不僅不用6800，師資還很專業，CP值超高！她一試成主顧，發現有興趣的課程就報名，曾一週排了3堂課程，實力迅速累積！





除了小原流、池坊等日式花藝，歐式綁花也有涉獵，練習用的花多到家裡放不下，許儷耀就到處送人，直到朋友問她花插得這麼好，怎沒想過靠手藝賺錢？於是她創立「深草-Maruko’s little garden」部落格，接受商業委託也開課教學，近年因疫情影響民眾減少外出，轉而邀請親朋好友到家中聚會，她大氣且俐落的花藝作品因此頗受豪宅業主們青睞，曾接過單筆6萬元的花藝委託，目前也有近15位固定客戶，定期到府插作各式鮮花作品。

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「感謝勞動部的學費補助，給予裹足不前的人勇氣！」許儷耀以自身經歷鼓勵勞工朋友，即使再忙也要持續學習，除了能轉換心情、交到志同道合的朋友，說不定也能因此開拓另一條職涯道路！

勞動力發展署雲嘉南分署長程泰運表示，為幫助15歲以上在職勞工學習第二專長，勞動部推出產投訓練課程，種類豐富多元，包括烘焙餐飲、工藝文創、工業精機、土木資訊、語文管理、財經交通、農藝觀光等近1,200門課程，提供2萬5000個在職進修機會，並且補助至少8成訓練費用，每人每3年可享最高7萬元學費補助，若符合45歲以上、中低收入戶、身心障礙等特定對象身份者更可免學費，課程資訊可上台灣就業通網站(https://course.taiwanjobs.gov.tw/ )查詢，或撥(06)6985945轉1426洽詢。