加盟手搖店「樓上製毒販賣」　男鏘到PO拉K照「跟老師一起飛」

記者王兆麟、黃資真／花蓮報導

韓國賣座電影《雞不可失》在花蓮真實上演！一名陳姓男子加盟知名飲料店後，利用2樓空間製造、分裝毒品販賣，讓熟客可直接到店裡領取，還有毒蟲囂張地在網路PO出吸毒照大肆宣傳。經花蓮警方長期監控攻堅後，共拘提7人到案，聲押其中2人獲准。

▲花蓮陳姓男子加盟知名飲料店後，利用2樓空間製造、分裝毒品販賣。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮警方接獲線報指出，一處豪宅經常舉辦毒趴、進出複雜，有毒蟲在豪宅內吸毒後，居然一手拿咖啡一手拿K，拍照PO網，還寫下「跟張老師一起嗨」，行徑十分大膽。

警方立即成立專案小組展開偵辦，經縝密蒐證見時機成熟，向花蓮地方法院聲請搜索票執行，由刑警大隊、花蓮分局同步發動搜索、拘提行動，拘提共7人到案，搜出製毒原料5.7公斤、毒品咖啡包之包裝袋等證物，並在豪宅內逮捕部分涉案人。

▲毒蟲大膽將吸毒照PO到網路上。

不只如此，警方發現屋內有多個裝著毒品的紙箱，外面寫著國內某知名手搖的店名，報請檢察官對該飲料店逕行搜索，得知主嫌陳男在花蓮加盟該飲料連續店，利用2樓來製造、分裝毒品販賣，熟客更可以直接到飲料店取貨，宛如《雞不可失》的電影情節在台灣真實上演。

目前全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送花蓮地檢署複訊，向法院聲請羈押2嫌獲准。花蓮縣警察局局長戴崇贒呼籲，現在的新興毒品混合式咖啡包，經常會以可愛或新潮的外包裝來吸引年輕人的目光，易導致濫用，使用者往往不知道有哪些毒品成分摻雜其中，易造成危害，嚴重可致猝死，不可輕忽，呼籲民眾切勿以身試法外，如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同打擊犯罪。