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雲門首辦最ㄎㄧㄤ生活節！躺草皮、市集、表演　還能在劇場打羽球

▲▼淡水雲門劇場首度舉辦號稱最「ㄎㄧㄤ」、最難定義的「來雲門搖滾」生活節。（圖／記者林育綾攝）

▲淡水雲門劇場將於10/1-2週末首度舉辦號稱最「ㄎㄧㄤ」、最難定義的「來雲門搖滾」生活節。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／新北報導

新北市淡水雲門劇場首度舉辦號稱最「ㄎㄧㄤ」、最難定義的「來雲門搖滾」生活節，10/1-2兩天除了能躺在療癒的草皮上野餐、看夕陽，還結合趣味運動、獨立音樂、表演藝術、電影、市集美食，甚至還能在劇院裡打羽球賽，一票玩到底，呼朋引伴4人同行還有85折。

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▲雲門劇場「來雲門系列」受到好評，帶來週末生活全新提案。（圖／李佳曄攝影／雲門提供）

「來雲門搖滾」邀請到不同領域的創作者，其中《LDJ・日落——光的節奏》節目，燈光設計師蘇揚庭將燈控台搬上舞台，還用「遊戲搖桿」來控制燈光路徑，將舞台化身遊戲場；加上Finger Drumming代表人物 PUZZLEMAN，現場流洩而出的不只是富有節奏的音樂，更是炫目的燈光，帶來一場突破常規的破格演出。

▲▼淡水雲門劇場首度舉辦號稱最「ㄎㄧㄤ」、最難定義的「來雲門搖滾」生活節。（圖／記者林育綾攝）

▲《LDJ・日落——光的節奏》節目，帶來打破常規的燈光聲響演出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼淡水雲門劇場首度舉辦號稱最「ㄎㄧㄤ」、最難定義的「來雲門搖滾」生活節。（圖／記者林育綾攝）

▲表演者還用「遊戲搖桿」來控制音效、燈光路徑。（圖／記者林育綾攝）

而《形人：一廳一衛一房》以一層住家空間為原型，3位演出者分別代表整戶住家中的各個空間：一廳一衛一房。歌手洪佩瑜、音樂創作者楊世暄、聲音設計劉文奇，加上劇場導演吳子敬，帶來一場結合聲響與歌唱的演出。

▲▼淡水雲門劇場首度舉辦號稱最「ㄎㄧㄤ」、最難定義的「來雲門搖滾」生活節。（圖／記者林育綾攝）

▲▼《形人：一廳一衛一房》以一層住家空間為原型，3位演出者分別代表整戶住家中的各個空間：一廳一衛一房。（圖／記者林育綾攝）

▲▼淡水雲門劇場首度舉辦號稱最「ㄎㄧㄤ」、最難定義的「來雲門搖滾」生活節。（圖／記者林育綾攝）

此外還有四把椅子劇團打造的台灣版《好事清單》！該劇由英國當代劇作家鄧肯・麥克米蘭與喜劇演員強尼‧唐納共同發展與創作，描述7歲的男孩將世界上所有他認為的美好事物，全部寫進一份「好事清單」當作送給憂鬱症母親的禮物，是一齣和觀眾一同完成的獨角戲。

四把椅子劇團貼近台灣觀眾成長背景，進行在地化改編，打造出暖心療癒的台灣版，這次更推出雲門不插電版本《好事清單》，由竺定誼在雲門劇場排練室演出，觀眾可以以更貼近演員的距離欣賞此演出，讓大家療癒彼此。

▲▼淡水雲門劇場首度舉辦號稱最「ㄎㄧㄤ」、最難定義的「來雲門搖滾」生活節。（圖／記者林育綾攝）

▲▼四把椅子劇團打造的台灣版《好事清單》，是一齣和觀眾一同完成的獨角戲。（圖／記者林育綾攝）

▲▼淡水雲門劇場首度舉辦號稱最「ㄎㄧㄤ」、最難定義的「來雲門搖滾」生活節。（圖／記者林育綾攝）

主辦也特邀深夜放電所林凱裕，帶來裝置設計《逃生計劃有限公司》，作品散落在《來雲門遙滾》園區各處等待觀眾挖掘，並邀請為自己的逃生計劃拍下專屬封面照。如果遊園過程中遇到海豚玩偶包圍的一人KTV裝置《世界末日就要到了只剩下我一個人在唱歌》，觀眾也可以選擇是否接受挑戰，為自己高歌一曲。而《VR暫時登出Log Out》節目，將一次帶來2部VR（虛擬實境）作品，包含全明遠《時空膠囊—VR攝影計畫》與許智彥《舊家》。

而雲門劇場也將化身2天的「羽球競賽場」，收起觀眾席、拉開球網，讓觀眾現場組隊競賽羽球3打3，由趙逸嵐（小8）、鼓鼓呂思緯策畫並擔任不專業趣味球評互動，特邀現場DJ及嘉賓每日進行一場羽球表演賽。

入夜之後，還有曾是Matzka樂團的搖滾吉他手Sakinu阿輝帶來《背著吉他雲門JAM》，打造部落聊天聚會氛圍，自然流瀉音樂與舞蹈的即興演出。

除此之外還打造期間限定「愛情快閃店」，由人面SOUL心企畫的「人面SOUL心愛神咖啡館」，將由沈安、雷擎、YELLOW黃宣、LINION擔任值班店長，不只唱歌，也跟觀眾近距離一起聊音樂、人生與愛情。而「過手市集」規劃了手作市集與美食餐車。

▲▼淡水雲門劇場首度舉辦號稱最「ㄎㄧㄤ」、最難定義的「來雲門搖滾」生活節。（圖／記者林育綾攝）

▲淡水雲門劇場首度舉辦最ㄎㄧㄤ的「來雲門搖滾」生活節，屆時草皮周邊也有餐車市集。（圖／記者林育綾攝）

「來雲門遙滾」活動在10/1-2舉行，邀請多位藝術創作者發揮斜槓，在綠色園區中規劃多種跨界演出，標榜不妄下定義，不急著貼標籤的微型生活節，開逍遙輕鬆生活的另一種可能性。

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