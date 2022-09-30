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大陸 大陸焦點 特派現場

女醫師下班搭公車「多瞄乘客一眼」！最後竟救了她一命

▲▼示意圖,保健,醫院,社會,陰森,點滴。（圖／123RF）

▲屈姓醫師下班搭乘公車回家，多瞄了車上的老婦一眼，最後成功救下老婦。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

湖南長沙市中心醫院的規培（規範化培訓）醫師屈雅嫻日前下班搭乘公車，發現前座80歲的老婦動作不尋常，於是多看了一眼，沒想到竟因此救了老婦一命，熱心助人的事蹟曝光，在網路上引起熱烈討論。

綜合陸媒報導，屈雅嫻從醫學院畢業後，到長沙市中心醫院神經內科接受住院醫師規範化培訓，日前下班離開醫院後，搭乘公車回家，意外看見車上有名老婦突然站起來，且腳不斷跺地。

屈雅嫻發現有點不尋常，於是多瞄了一眼，沒想到老婦下車時行走不穩，嚇得她立刻上前攙扶，並叫來計程車，將人送往醫院急診室。

▼老婦搭乘公車時不斷單側跺腳、行走也不穩，嚇得屈雅嫻立刻上前說服，將人送到醫院治療。（圖／翻攝微博／大米Video）

▲▼女醫師搭公車「多瞄乘客一眼」。（圖／翻攝微博／大米Video）

抵達急診室後，醫師開始進行診斷，發現老婦罹患急性缺血性腦中風，所幸即時得到治療，目前狀況已經穩定。屈雅嫻則說，在路上救人這件事情，其實在醫院裡相當常見，這次能幫助到患者，她心中感到相當開心。

長沙市中心醫院神經內科主任醫師賀國華表示，所幸屈姓規培醫師相當敏銳，發現老婦一側的肢體無力，當即研判是急性中風，立刻將人送醫，婦人目前在神經內科的病房住院接受治療，狀況已經好轉許多。

▼屈雅嫻將老婦送到醫院，經過診斷後，老婦罹患急性缺血性腦中風。（圖／翻攝微博／大米Video）

▲▼女醫師搭公車「多瞄乘客一眼」。（圖／翻攝微博／大米Video）

賀國華也提醒，若民眾出現了一側面部不對稱，一側肢體乏力、麻木，或是言語不清、詞不達意的症狀，很有可能就是中風的症狀，黃金治療時間約為4、5個小時，一旦拖延過久，可能危及性命，務必趕快到醫院接受治療。

消息在網路上引起熱烈討論，也有不少人被屈雅嫻的舉止給感動，不禁留言稱讚，「好人好事醫生」、「多虧了屈醫生的細心啊」、「老奶奶好運氣，旁邊沒人就完了」、「心、腦血管疾病防不勝防」、「醫生很勇敢啊！敢獨自打的（叫計程車）送老奶奶，白衣天使」、「很高的職業休養，挽回了一條生命。」

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