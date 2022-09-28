女友為「晚餐吃啥」暴怒！大吵一半四肢抽搐倒地…就醫竟是腦出血

▲公主病女友因為晚餐與男友發生爭執，吵到暈過去、四肢抽搐。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

太容易生氣，竟可能導致生病！一名年約30歲的女子平常相當愛生氣，只要生活稍有不順，就會開口痛罵男友，沒想到2人某次為了「晚餐吃什麼」發生爭執，女子竟然吵到昏倒、四肢抽搐、癲癇，就醫才知竟是腦出血。神經外科醫師顏君霖診斷完，也不禁開口勸「妳這輩子真的不能再生氣了」。

顏君霖在東森節目《醫師好辣》分享，這名女患者有點公主病，有事沒事就會對著男友發脾氣、臭罵一頓。某次2人因為吃晚餐發生爭執，吵得不可開交，沒想到女子突然昏倒、四肢抽搐又癲癇，嚇得男友趕緊將人送到醫院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

顏君霖替患者進行檢查，電腦斷層的結果顯示，女子有腦出血的症狀，讓他十分驚訝，明明才30多歲而已，怎麼會發生這種事。

▼女子四肢抽搐、暈倒被送醫，醫師檢查才發現，竟是腦出血。（示意圖／123RF）



顏君霖進一步檢查，才知道女子腦內有個「動靜脈畸形」。顏君霖介紹，所謂的「動靜脈畸形」，就是血管性的腫瘤，等同於不定時炸彈，只要情緒波動、血壓高時，就容易破裂，因此需要立刻動手術。

不過，顏君霖也擔心，這種症狀可能會復發，於是只好等患者清醒，再語重心長地勸，「小姐，妳這輩子真的不能再生氣了。要不然妳會一直看到我。」

顏君霖提到，只要情緒激動，就會造成腦壓變化，平常身體能夠自行調節，但若到達一定的高度，腦部無法調節。顏君霖建議，易怒、暴怒不只對心臟不好，還會增加所有種類腦中風的機會，所以還是要好好控制情緒。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完