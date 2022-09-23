左腳長「痣」切了沒病理追蹤　2年後變惡性腫瘤！醫院判賠314萬

▲吳婦怒告醫院與醫師處置不當造成延誤治療，她的病情惡化成腫瘤，告上法院求償556萬。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者蔡怡萍／新竹報導

新竹一名吳姓婦人發現左腳皮膚有不明隆起物，至國泰醫院整形外科求診，由龔姓醫師診斷為「痣」，並記載為「左腳良性皮膚腫瘤」，切除後就沒再注意；不料2年後，吳婦的同樣部位竟出現惡化，轉至台大醫院卻診斷出「惡性黑色素瘤」，接連接受4次手術，行動也大受阻礙，吳婦認為當初國泰醫院與醫師病理檢查有疏失，導致演變成惡性腫瘤，怒求償556萬9207元，新竹地院判決出爐，國泰醫院與龔姓醫師應連帶賠償314萬3797元，可上訴。

吳女起訴主張，她在2018年7月就發現左腳跟皮膚有不明隆起，就馬上到新竹國泰醫院整形外科看診，龔姓醫師告知只是一般的「痣」，同月18日手術切除後，開立診斷診明記載為「左腳良性皮膚腫瘤」，之後未告知要回診看病理報告，她也沒多想有何問題。

直到2019年3月間，吳婦發現當初手術部位微滲液體，遂於同年3月4日北上台大醫院就醫，接著到馬偕醫院診斷竟是第2期「左腳跟惡性黑色素瘤」，得知噩耗後，她接連在3個月內接受4次手術，造成行動不便、身體虛弱，仍要持續治療。

吳婦認為當初到國泰醫院求診，醫院卻未等病理檢查結果完成，就用自身臨床經驗判定為「良性瘤」，造成患部演變為難以挽回及彌補的惡性腫瘤，且她2名子女年僅2歲、4歲，原先預計全家移民紐西蘭的計畫也被打碎，控告醫院與醫師失職，求償所生花費與損失、加上300萬精神撫慰金，共556萬餘元。

國泰醫院表示，當時吳婦在檢查報告出來前就急著要診斷證明書，醫師只好先就臨床上之臆斷開立，並有以口頭請吳婦7日後要回診看報告，過了2個月後仍有持續告知要回門診追蹤，吳婦依然沒出現，縱然有延誤就醫，吳婦也須自負較高責任。

院方強調，吳婦腳上的「原位癌」完全切除後已達治療效果，只需追蹤觀察，當時標示位置在腳跟「外側」，現況為「內側」，又無法舉證後來發現的惡性腫瘤，與當初治療的是「同一位置」而復發、轉移或擴大。

新竹地院審後認為，院方有將臨床及病理診斷結果做成分析並告知病患之義務，以便病患自主決定後續處置，而醫師若對於檢查結果心存疑慮，應會在證明書中保留意見或註記，或幫病患開立預約門診單，但卻都沒有，導致吳婦喪失及時知悉並重新檢驗、接受二次手術的謹慎決定權利，對於吳婦手術後應有的處置明顯有過失，醫院與醫師須連帶賠償314萬餘元，全案可上訴。