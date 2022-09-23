　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

左腳長「痣」切了沒病理追蹤　2年後變惡性腫瘤！醫院判賠314萬

▲▼醫生,醫院,急診,兒童,聽診器,加護病房。（圖／翻攝自pixabay）

▲吳婦怒告醫院與醫師處置不當造成延誤治療，她的病情惡化成腫瘤，告上法院求償556萬。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹一名吳姓婦人發現左腳皮膚有不明隆起物，至國泰醫院整形外科求診，由龔姓醫師診斷為「痣」，並記載為「左腳良性皮膚腫瘤」，切除後就沒再注意；不料2年後，吳婦的同樣部位竟出現惡化，轉至台大醫院卻診斷出「惡性黑色素瘤」，接連接受4次手術，行動也大受阻礙，吳婦認為當初國泰醫院與醫師病理檢查有疏失，導致演變成惡性腫瘤，怒求償556萬9207元，新竹地院判決出爐，國泰醫院與龔姓醫師應連帶賠償314萬3797元，可上訴。

吳女起訴主張，她在2018年7月就發現左腳跟皮膚有不明隆起，就馬上到新竹國泰醫院整形外科看診，龔姓醫師告知只是一般的「痣」，同月18日手術切除後，開立診斷診明記載為「左腳良性皮膚腫瘤」，之後未告知要回診看病理報告，她也沒多想有何問題。

直到2019年3月間，吳婦發現當初手術部位微滲液體，遂於同年3月4日北上台大醫院就醫，接著到馬偕醫院診斷竟是第2期「左腳跟惡性黑色素瘤」，得知噩耗後，她接連在3個月內接受4次手術，造成行動不便、身體虛弱，仍要持續治療。

吳婦認為當初到國泰醫院求診，醫院卻未等病理檢查結果完成，就用自身臨床經驗判定為「良性瘤」，造成患部演變為難以挽回及彌補的惡性腫瘤，且她2名子女年僅2歲、4歲，原先預計全家移民紐西蘭的計畫也被打碎，控告醫院與醫師失職，求償所生花費與損失、加上300萬精神撫慰金，共556萬餘元。

國泰醫院表示，當時吳婦在檢查報告出來前就急著要診斷證明書，醫師只好先就臨床上之臆斷開立，並有以口頭請吳婦7日後要回診看報告，過了2個月後仍有持續告知要回門診追蹤，吳婦依然沒出現，縱然有延誤就醫，吳婦也須自負較高責任。

院方強調，吳婦腳上的「原位癌」完全切除後已達治療效果，只需追蹤觀察，當時標示位置在腳跟「外側」，現況為「內側」，又無法舉證後來發現的惡性腫瘤，與當初治療的是「同一位置」而復發、轉移或擴大。

新竹地院審後認為，院方有將臨床及病理診斷結果做成分析並告知病患之義務，以便病患自主決定後續處置，而醫師若對於檢查結果心存疑慮，應會在證明書中保留意見或註記，或幫病患開立預約門診單，但卻都沒有，導致吳婦喪失及時知悉並重新檢驗、接受二次手術的謹慎決定權利，對於吳婦手術後應有的處置明顯有過失，醫院與醫師須連帶賠償314萬餘元，全案可上訴。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►台南名產「關廟麵」特價中！天然日曬製成，彈牙好美味

ET快訊
比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」...6成活不過
口罩禁令擬「分階段開放」　王必勝：不會一次宣布全部不戴
快訊／桃園郵局貨車右轉猛撞　女騎士遭「輾滾數圈」命危
錯過走鐘獎報名！錫蘭嗆「老子自己辦」　呱吉4字反擊了
《全明星》男星25歲罹癌！　半夜痛哭：感到恐懼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

BMW「時速106」市區狂飆！25歲男無照酒駕　她出門買菜遭撞噴慘死

幼童遭餵吸電子煙真相曝！15歲少年給的再+玩具槍　原因大逆轉

驚悚畫面曝！桃園郵局貨車右轉猛撞　女騎士遭「輾滾數圈」命危

左腳長「痣」切了沒病理追蹤　2年後變惡性腫瘤！醫院判賠314萬

猛撞貨車「車頭全爛」！台東男超車釀3傷　副駕26歲女友掛彩坐路邊

快訊／桃園郵局貨車碰撞機車！騎士卡車底　「無呼吸心跳」搶救中

快訊／國道2號火燒車！焦黑濃煙狂竄　車流回堵2km

潮州警分局山域治安訪查　勸離12起非法入山及救助5山難

國1神岡段聯結車橫躺路中「砂石掉滿地」　駕駛受困...肇事原因曝

快訊／台南台84線嚴重車禍！拖板車車頭變一團　駕駛受困待救

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

許仁杰遭爆「欠債、羞辱太太」　硬起來回應：夫妻事只有我們知道

BMW「時速106」市區狂飆！25歲男無照酒駕　她出門買菜遭撞噴慘死

幼童遭餵吸電子煙真相曝！15歲少年給的再+玩具槍　原因大逆轉

驚悚畫面曝！桃園郵局貨車右轉猛撞　女騎士遭「輾滾數圈」命危

左腳長「痣」切了沒病理追蹤　2年後變惡性腫瘤！醫院判賠314萬

猛撞貨車「車頭全爛」！台東男超車釀3傷　副駕26歲女友掛彩坐路邊

快訊／桃園郵局貨車碰撞機車！騎士卡車底　「無呼吸心跳」搶救中

快訊／國道2號火燒車！焦黑濃煙狂竄　車流回堵2km

潮州警分局山域治安訪查　勸離12起非法入山及救助5山難

國1神岡段聯結車橫躺路中「砂石掉滿地」　駕駛受困...肇事原因曝

快訊／台南台84線嚴重車禍！拖板車車頭變一團　駕駛受困待救

高階軍官涉貪舞弊案頻傳　監察院糾正國防部：監督機制失靈

BMW「時速106」市區狂飆！25歲男無照酒駕　她出門買菜遭撞噴慘死

好市多驚人1幕　她想買牛仔褲「不敢翻動」！千人喊：員工該加薪

毛毛你在哪／會主動飛到任何人身上　黑喙紅尾鸚鵡濱海公路遺失

【廣編】SHARP洗脫烘三合一滾筒洗衣機「好洗翻」　一週賣破百台

幼童遭餵吸電子煙真相曝！15歲少年給的再+玩具槍　原因大逆轉

男罵「iOS16天氣預測是屎」被淋到全身濕！網狂推2款APP：我只服它

快訊／8月工業、製造業生產指數連31紅　創歷年單月、同月新高

地方政府的積極　決定競技運動的發展能量

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」...6成活不過10年

老公偷吃小孩同學的媽　正宮無畏走光猛撲小三

社會熱門新聞

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

少女半年約砲20網友父母怒提告

921震垮「北市東星大樓」活埋87人　重建現況曝光

即/基隆驚見紅外套男屍　妻崩潰大哭

側錄人曝光！台南警「吃飯配火影」芭比Ｑ了

921「全台狂搖102秒」2千死　災區整條街蓋白布

快訊／台南台84線嚴重車禍！拖板車車頭爛毀

再傳幼童受虐2歲童疑遭強灌食

茄子掉路中奪人命　貨車司機過失致死送辦

即／下課後水圳抓魚　彰化小二男童溺水

即／苗栗貨車雙黃線迴轉　紅牌重機撞上騎士4肢全斷

奪命巧合！找落水男開水門　竟釀小二童抓魚被溺斃

高跟鞋妹脫褲服務…男大生一摸落荒逃

小二童疑抓魚溺水喪生　家境清鄉公所助辦後事

更多熱門

相關新聞

屁孩住飯店太吵　帥醫「連續技暴打」14歲少年

屁孩住飯店太吵　帥醫「連續技暴打」14歲少年

巴西最大城市聖保羅（São Paulo）一家飯店的監視器20日拍到，27歲型男醫師受不了噪音，突然衝出房間，毆打一名身形較瘦小的14歲少年。他先是將人壓在走廊的牆上狂搧耳光，隨後拿起拖鞋連續朝少年頭部揮打，暴行持續約20秒，誇張畫面曝光後引發撻伐。

陪夫就醫發現自己腫瘤　乳癌二期及時治療

陪夫就醫發現自己腫瘤　乳癌二期及時治療

不滿被說傳「私密照」　許藍方告學長妻結果曝

不滿被說傳「私密照」　許藍方告學長妻結果曝

騎電動自行車暴衝破「蛋」　高中生睪丸梗塞遭摘除

騎電動自行車暴衝破「蛋」　高中生睪丸梗塞遭摘除

即／女蘇澳烏岩角跌困石縫　失去心跳搶救中

即／女蘇澳烏岩角跌困石縫　失去心跳搶救中

關鍵字：

國泰醫院醫師腫瘤惡性左腳婦人惡化就醫轉移

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

《可不可以放進去一下下就好》主唱其實是工人！

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

大貓熊團團癲癇　送台大MRI檢查

《全明星》男星25歲罹骨癌！

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

快訊／周玉蔻咬定她是「晶華女主角」　張淑娟怒：將提告

俄羅斯飛英國　機票「1張36萬」搶光

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

廖老大點名難喝　老闆改名重開了

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面