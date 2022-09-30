警械條例三讀！ 使用警械侵害民眾權益「適用國賠機制」　

▲立法院院會「警械使用條例部分條文修正草案」三讀後各黨團舉牌合影。（圖／記者屠惠剛攝）



實習記者李密／台北報導

台南殺警案引發社會關注警察用槍議題，立法院會今（30）日三讀通過修正《警械使用條例》部分條文修正案， 內政部指出，由於員警執勤場所充滿危險，使用警械也容易面臨司法訴訟，對維護社會治安及員警士氣造成影響，因此此次修法針對警察違反警械使用規定侵害民眾權益的賠償，適用國家賠償機制，不僅讓用槍員警免於直接面對訟累，也更能保障民眾權益。

▲警械使用條例修正通過。（槍枝示意圖／達志）



立法院院會今（30）日三讀通過「警械使用條例」修正案，內政部長徐國勇表示，這次的修法放寬員警執勤時，如遇緊急狀況，可彈性運用警械以外的物品；遇到危急生命情形時，可不經鳴槍警告直接用槍，以符合實務所需。

內政部也指出，由於員警執勤場所充滿危險，使用警械也容易面臨司法訴訟，對維護社會治安及員警士氣造成影響，加上現行員警執行職務所生損害賠償及損失補償採定額制，未能完全填補被害人所受損害或損失。因此，這次修法針對警察違反警械使用規定侵害民眾權益的賠償，適用國家賠償機制，不僅讓用槍員警免於直接面對訟累，也更能保障民眾權益。

此外，修法也增設「警械使用調查小組」藉由公正客觀專家學者協助調查用槍爭議案件，並將使用槍械逕行射擊時機明確化。內政部強調，警政署將持續強化員警教育訓練，提升危機應處能力，確保執勤安全，並精實維護社會治安量能。