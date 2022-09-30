和長官想的不同！警械條例修法「可大膽用槍」　基層警員這樣說

▲警械使用條例修正通過。（槍枝示意圖／達志）

記者陳宏瑞／高雄報導

台南殺警案引發社會關注警察用槍議題，立法院會今（30日）三讀通過修正《警械使用條例》部分條文，明定警察人員面臨犯罪嫌疑人持有致命性武器或攻擊意圖等4種情境，若認為將危及自身生命、身體，得使用槍械逕行射擊，對此，基層員警認為幫助不大，恐怕象徵意義大於實質意義，因為最後要面對民刑事官司的是員警自己，所以開槍前還是會「三思而後行」。

從警超過20年的某刑事偵查隊長指出，其實第一線員警不敢用槍，主要原因還是不可預期的變數太多，面對罪犯時要先打非致命部位，例如手、腳，罪犯駕車逃走時，也要先瞄準輪胎等部位，但事實上需要用槍時都是千鈞一髮，可能零點幾秒就要做出判斷，甚至可能瞄準非致命部位，槍一開卻打中要害，導致後續有民、刑事官司要面對，現在修正後就算可以直接開槍，但恐怕很多同僚在開槍前還是會多想想。

另一位兩線一星派出所所長則講得直白，政府要做警察最大的後盾和支柱，警察才敢大膽用槍，不然開完槍了，要面對官司、賠償的都是警察本人，久而久之，警察在開槍前就會「三思而後行」。

這名所長指出，外界常認為，如果讓警察開槍免責，就會造成濫開的情況，但卻造成警察用槍綁手綁腳，以國外為例，只要罪犯敢在警察面前持有刀械或槍枝，警察就有權先發制人，幾乎不會有刑責，但國內則警察必須有面臨生命危害時，才能使用警械，而且使用後如果造成罪犯的傷亡，警察還必須面對後續官司的訴訟和賠償，如果長官挺還好，如果長官不挺就只能自己面對，造成不少同僚寧願多一事不如少一事的心態。