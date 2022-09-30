黃秀芳促修法爭取「綠能稅」　縣府：已爭取2次...都遭中央駁回

▲▼縣長參選人黃秀芳將推綠能稅。（圖／縣長參選人黃秀芳競選總部提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣綠能產業稅收預估2025年將可上看25億，推動「綠能稅」是前縣長魏明谷、及現任縣長王惠美一致的心願，無奈皆被財政部駁回，縣長參選人黃秀芳今天召開「建設加速、福利加值」記者會強調， 當選縣長後將修法，藉由綠能稅收入推動彰化重大建設及用在369多項福利政策。

黃秀芳表示，海上風電、綠電產業因為魏明谷前縣長的遠見，已經成為彰化的明星產業，她強調「我們彰化外海的風力發電，更是國內各大廠爭相購買的綠電來源，彰化有這麼多的綠電，縣民卻沒有辦法享受到成果」。

針對黃秀芳的質疑，彰化縣政府表示，財政部駁回理由指出，依據現行財劃法及相關分配辦法，有兼顧地方政府配合政府整體經建建設及均衡區域發展的機制，對於設置再生能源發電設備的區域，已提供地方政府適切的獎助，現階段不宜對再生能源發電設施業者開徵綠能稅。

黃秀芳指出，她若當選縣長，將以彰化蓬勃發展的綠能基礎，促進「綠能稅」修法，讓推動綠能建設的縣市，能夠享有綠能發展的稅收好處。

黃秀芳強調，彰化縣每年能獲得的回饋機制，從明年開始將有5億，到2025年預估可上看25億元，未來「綠能稅」一旦修法通後後，將妥善運用這筆經費，並藉由綠能稅收入推動「彰化重大建設」、「環境永續發展基金」、「青年發展基金」、「全面恢復369以及推動多項福利政策」。