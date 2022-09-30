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讚陳其邁夠拚「照顧小市民生意」　高雄逾80市場夜市挺他再拚4年

▲▼讚陳其邁夠拚「照顧小市民生意」，高雄逾80市場夜市挺他再拚4年。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

▲讚陳其邁夠拚「照顧小市民生意」，高雄逾80市場夜市組成市場自治總會後援會及攤販協會後援會，挺他再拚4年。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁重視傳統市場及攤商，除大幅度提高傳統市場環境修繕預算，更爭取到高居各縣市之冠的中央經費支持，具體優化市場廁所、採光及安全等硬體設施。在新冠疫情衝擊商機時推出高雄券、商圈夜市券及旗津券等多元振興經濟方案，協助商家度過疫情衝擊。高雄超過80場以上的公、民有市場及夜市等自治組織，自發組成市場自治總會後援會及攤販協會後援會，全力支持最照顧基層的市長陳其邁繼續連任拚4年，創造更多商機。

高雄市場自治總會會長李國祥表示，市長陳其邁十分重視市場環境，上任後就增加預算、動用預備金，爭取中央計畫來改善傳統市場環境，核定經費將近2.5億元已經是歷年最高，完成50處市場的改造與活化，提供民眾乾淨、明亮的購物空間，這些改變讓每天到市場的民眾都非常有感。

▲▼讚陳其邁夠拚「照顧小市民生意」，高雄逾80市場夜市挺他再拚4年。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

▲高雄市長陳其邁重視傳統市場及攤商，除大幅度提高傳統市場環境修繕預算，更爭取到高居各縣市之冠的中央經費支持，具體優化市場廁所、採光及安全等硬體設施。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

李國祥肯定陳其邁市長照顧市場，提升硬體環境後還幫忙找資源活化，特別是為鼓勵青年到市場創業，補助年輕人市場裝潢和數位轉型行銷費用，吸引創業青年進駐市場，傳統市場的面貌變得不一樣，也讓更多不同年齡層的民眾走入市場做生意和消費。

李國祥特別讚許陳其邁市長真正用感情大力推動鹽埕第一公有市場整建，展現魄力與決心，看見70多年歷史木造老市場的亮點，打開屋頂修繕硬體後，還一口氣找來十多個年輕人到市場擺攤，吃喝玩樂都有，上周辦音樂演唱、導覽等活動，第一次在不是過年期間看到上萬遊客走到市場和鹽埕街區逛街消費，見證一座市場活化後對在地商圈的效益，所以各市場都支持其邁市長連任，再拚四年讓市場商機大大提升。

▲▼讚陳其邁夠拚「照顧小市民生意」，高雄逾80市場夜市挺他再拚4年。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

▲這次共有逾80場公、民有市場及攤集場成立後援會，其中民有市場及攤集場都是首次成立市長後援會組織。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

旗后觀光市場會長陳清雄則說，感謝陳其邁市長在今年過年時旗津受疫情衝擊後，隨即推動旗津券來幫助振興旗津觀光市場商機，包括團客、住宿與遊客都受惠，還有一系列演場會、風箏節、黑沙節活動，加上星空隧道整修、開放燈塔，讓旗津商家感受到許久不見的消費人潮，市場攤商都很肯定市長的用心照顧，當然要站出來力挺，當市長連任最有力的後盾。

六合夜市管委會主委莊其章也站出來公開力挺市長陳其邁連任，他特別稱讚市長在疫情規劃商圈夜市券，幫助六合夜市在國境封鎖後沒有國外觀光客衝擊下，把消費者拉進來，真的是救了攤商一大把。他說，「其邁市長這麼拚、照顧小市民做生意，無論如何一定支持他再拚四年。」

▲▼讚陳其邁夠拚「照顧小市民生意」，高雄逾80市場夜市挺他再拚4年。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

▲讚陳其邁夠拚「照顧小市民生意」，高雄逾80市場夜市挺他再拚4年。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

知名瑞豐夜市商圈自治發展促進會理事長曾繼輝聲明，大力支持陳其邁市長連任，繼續照顧所有夜市攤商，創造更多商機。

這次共有逾80場公、民有市場及攤集場成立後援會，其中民有市場及攤集場都是首次成立市長後援會組織，包括瑞豐、六合、青年、光華等知名夜市也都參與成立後援會，顯見市長陳其邁2年拚4年、照顧關懷基層商機的努力獲肯定，獲市場和攤商全力支持，力挺他連任再拚4年。

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