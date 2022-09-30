Mao’s樂陶陶與鎮瀾宮聯名　新品 9／23上市

圖、文／財團法人大甲媽社會福利基金會提供

Mao’s樂陶陶X鎮瀾宮

與鎮瀾宮聯名 盛裝你我日常生活的幸福

「在媽祖的保佑下，過著幸福日常的每一天。」

「Mao’s 樂陶陶」與「大甲鎮瀾宮」聯名，邀請「熱血一號」題字「平安」、「呷飽」、「招財進寶」，推出祝福好米禮盒組，來自花蓮與在地農民契作的花蓮米，在鎮瀾宮媽祖的過爐保佑下，透過Mao’s樂陶陶的盛裝，成為最美好的祝福。

關於書法設計_熱血一號

熱血一號，印刷從業人員、音樂平面攝影師、書法設計，宜蘭人。對於生活熱血、書法熱寫，習字練心，喜歡在不同媒材上題字，將書法帶入日常生活。曾為梁靜茹MV「慢冷」歌詞書寫、艾怡良於金馬獎演出VJ投影文字設計，是個文字充滿生命力，內心溫暖的書法藝術家，也在各大音樂祭現場擔任影像獵人。

關於米

來自花蓮與在地農民契作的花蓮米，好山好水好土地，在鎮瀾宮媽祖過香爐的保佑下，成為最美好的祝福。

•與花蓮在地農民契作的好米

•經過SGS檢驗認證

•好山好水 無汙染且肥沃的土地

炊煮方式

1. 洗完米後浸泡20分鐘後再下電鍋

2. 一杯米：一杯水比例 起鍋後將飯輕輕拌鬆口感更佳

提早食用口感較佳

與鎮瀾宮聯名商品

款式一 祝福好米禮盒組

內容物：碗*2 筷子*2 米450g*1

定價：1280元

碗共有三款：平安、呷飽、招財進寶

平安好米禮盒組

呷飽好米禮盒組

招財進寶好米禮盒組

款式二 祝福好碗禮盒組

內容物：碗*4

定價：1760元

碗共有三款：平安、呷飽、招財進寶

平安呷飽禮盒組

平安招財進寶禮盒組

呷飽招財進寶禮盒組

款式三 大囍之日禮盒組

內容物：碗*2 筷子*2 玻璃杯*2

定價：2260元

「在媽祖的保佑下，過著幸福日常的每一天。」

「Mao’s 樂陶陶」與「大甲鎮瀾宮」聯名，邀請「熱血一號」題字「囍」，推出大囍之日禮盒組，盛開的紅花碗搭配囍字玻璃杯，綻放幸福雙囍，在鎮瀾宮媽祖的加持下，透過Mao’s樂陶陶的盛裝，成為最美好的祝福。