廖老大飲料店紅毯接駕！員工嘴秋「不信不來」　白沙屯媽打臉直接繞走

▲白沙屯媽祖前往台東遶境，一名身穿阿娘喂制服的男子嗆聲後，直接繞過紅毯。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯拱天宮）



記者隋昊志／綜合報導

「粉紅超跑」苗栗白沙屯拱天宮媽祖，本月16、17日首度前往台東賜福遶境，吸引了大批信徒共襄盛舉，也有不少信眾希望白沙屯媽祖能駐足賜福。近期引起不少討論的網紅廖老大手搖飲「阿娘喂」，卻疑似有加盟店員工對媽祖撂狠話「不相信你不會進來」，結果白沙屯媽祖的鑾轎隨即繞過紅毯離開，而該名男子的話隨著直播畫面曝光後引起討論，加盟店也在臉書PO文道歉，並承諾會親自前往向白沙屯媽祖道歉。

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▲▼白沙屯媽祖前往台東遶境，一名身穿阿娘喂制服的男子嗆聲後，直接繞過紅毯。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯拱天宮）



首度前往台東遶境的白沙屯媽祖，16日在市區遶行時經過新生路，當地的阿娘喂加盟店也特地鋪設紅毯迎接，希望能讓媽祖感受到誠意進入賜福。不料卻有一名身穿阿娘喂制服的男子突然撂下一句狠話，「不相信你不會進來」（影片2:39:46處），男子話一講完，白沙屯媽祖的鑾轎在紅毯前方停留2分鐘後，突然轉向繞過紅毯左側離開（影片2:41:46處），雖然媽祖一度要轉身離開，但最後還是讓阿娘喂員工們及信眾們「鑽轎腳」，但卻沒有轉進飲料店停轎賜福。

▲白沙屯媽祖繞過紅毯。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯拱天宮）



▲阿娘喂台東加盟店事後在臉書發文道歉。（圖／Facebook／阿娘喂-廖老大連鎖茶坊）



事後該間加盟店也在臉書PO文道歉，並表示該名身穿制服的男子並非是該店員工，但沒有做好督促的責任，店家也深感抱歉。店家強調，原本的初衷只是單純的發放涼水、毛巾、彩帶，讓信眾們能共同參與，鋪上隆重的紅毯對白沙屯媽祖致上最高敬意，對造成這種局面感到非常抱歉，之後會親自攜帶禮品前往白沙屯與媽祖致上12萬分的歉意，並承諾未來會在能力範圍內盡力配合台東任何公益活動，將道歉化作公益回饋社會。

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