俄羅斯將併吞烏克蘭4佔領區　聯合國秘書長：無憑無據

▲莫斯科紅場已在搭建舞台，要歡迎佔領區的烏克蘭人民「回到俄羅斯」。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯將於30日下午在克里姆林宮舉行新領土入俄條約簽署儀式，宣告烏克蘭4個佔領區納入俄羅斯版圖。聯合國秘書長古特雷斯發出警告，認為這預示著「危險升級」，且俄羅斯此舉沒有法律依據，譴責其對全球經濟及和平的影響。

烏克蘭本月在俄烏戰場上屢獲戰果，使俄羅斯急於扭轉烏克蘭軍隊占上風的局勢。根據俄羅斯中央選舉委員會27日公布的公投結果顯示，頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松四州皆高票通過「脫烏入俄」公投，贊成率從87%至99%。

據《路透社》報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已在29日簽署承認烏克蘭南部札波羅熱州及赫爾松州的「主權獨立」，為30日下午的併吞儀式做準備。屆時，普丁將在莫斯科紅場（Red square）宣布在烏佔領區正式併入俄羅斯。

▲莫斯科紅場橫幅上寫著：「頓涅茨克、盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松—俄羅斯！」。（圖／路透）



聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）直言，任何併吞烏克蘭頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松地區的決定都沒有法律依據且應受譴責。如果俄羅斯繼續推進併吞烏克蘭4個佔領區的計畫，將使局勢更緊張，危及和平前景。

除此之外，俄羅斯此舉將延長對全球經濟的巨大影響，特別是在發展中國家，並阻礙聯合國在烏克蘭及其他地區提供救援的能力。

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