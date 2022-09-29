波的多、浪味仙期間限定惡魔包裝！全聯萬聖節麵包甜點零食大變身

▲全聯萬聖節檔期開跑，多款零食有期間限定包裝、口味。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

全聯萬聖節檔期將於9/30~10/31開跑！門市全店集結各種橘色萬聖節元素，更網羅生鮮、咖哩、糖果、零食、甜點麵包、咖啡等，推出期間限定包裝及口味。像是浪味仙、波的多、真魷味等餅乾都有墓碑、小惡魔、鬼娃等萬聖限定版；全聯也在今年推出萬聖咖哩季，並祭出79折起優惠。

▲全聯萬聖節推出多款期間限定商品。（圖／業者提供）

為了迎接萬聖節重頭戲，全聯提供多款應景的糖果、餅乾，活動期間會員於實體門市或「PX Go!全聯線上購」購買糖果、巧克力、常溫果凍等，單筆每滿199元，加贈福利點數150點。其中推薦獨家德國第一大的軟糖品牌「HARIBO哈瑞寶酸甜彩色蟲蟲Q軟糖」，原價87元，10/11~10/31特價79元。

▲全聯萬聖節檔期，網羅零食、麵包、甜點等，推出期間限定商品。（圖／記者林育綾攝）



還有可以變化多種吃法的「阿華田雪球濃心棉花糖-巧克力麥芽」，加熱後內餡會像熔岩般爆漿流出，超適合作為萬聖節的搞怪點心，原價67元，10/11~10/31單包特價59元，2包特價109元。

餅乾零食部分，波的多洋芋片推出限定版「法式洋蔥濃湯風味」，還有真魷味同樣特別與六福村萬聖節「墓碑鎮」配合聯名，購買包裝截角可享現場門票優惠。另有限量款的「浪味仙洋芋捲-美式辣切達起司口味」，不但有限定款小惡魔包裝，全新的美式辣切達起司口味，經典螺旋加大20%，10/11~10/31特價27元，限量1.5萬包。

▲▼全聯萬聖節檔期，網羅零食、麵包、甜點等，推出期間限定商品，同步還有咖哩季。（圖／記者林育綾攝）



今年整個門市從乾貨到生鮮，營造滿滿的萬聖節氣氛，以及多款萬聖節限定包裝商品。此外也訴求「萬聖節就是要吃咖哩」，活動期間，咖哩指定商品享79折起，特別推薦「House佛蒙特咖哩/爪哇咖哩」、「House好侍雞肉咖哩調理包」不但快速上桌又香濃超下飯。全聯今年與好侍也共同舉辦萬聖咖哩料理賽，連同料理擺盤、咖哩產品之外包裝擺放在一起，拍照上傳至活動網頁即可參加，總獎項超過10萬元。

▲全聯萬聖節檔期9/30~10/31開跑。（圖／記者林育綾攝）

全聯阪急麵包也有看頭，9/30~10/31推出3款限定商品，均一價39元，9/30~10/13，特價一個35元，任選3個99元。其中「日式咖哩麵包」內餡部分選用日本百年品牌好侍食品的人氣產品「佛蒙特咖哩」，除了蘋果及蜂蜜以外，還加入了番茄、香蕉糊與牛奶，濃稠度恰到好處。而為了模擬外皮酥炸的口感，光是烘烤方式就測試了半年之久，透過烤溫的控制及製程的調整，讓消費者吃到含油量較少，卻又能保留類似油炸的風味。

「墓碑可可」有應景的搞鬼風格、Q彈巧克力麵包體，擄獲大小朋友的心；而「菠蘿布朗尼」以經典的菠蘿外皮麵包，搭配巧克力布朗尼，雙重享受。還有去年推出大受歡迎的「木乃伊巧克力」麵包再次開賣，繃帶使用白皮醬增添口感，微加熱後，內餡如生巧克力口感。

▲全聯萬聖節推出多款期間限定商品。（圖／業者提供）

而全聯We Sweet甜點更特別主打「千層系列」！業者表示，過往的四大天王包括瑞士捲、起司、派塔、布丁，今年第五顆新星非「千層」系列莫屬，潛力無窮，還因此投入7000萬以上的高額，佈局產線設備，打造高質感、高CP值的最強千層蛋糕，因應萬聖節也有應景福利熊包裝。

9/30~10/27推出7款甜點商品，其中4款為新品，包括「伯爵茶千層」、「蜜雪蘭姆千層」、「海鹽晶凍卡士達蛋糕」，還有「柚香千層泡芙」。另有「烤金黃蛋塔」、「蜂蜜千層蛋糕」、「咖啡波士頓派」回歸，都是萬聖節開趴的好選擇，每逢週六日還有指定商品優惠88折起。

▲全聯萬聖節檔期，網羅零食、麵包、甜點、咖啡等，推出期間限定商品。（圖／業者提供）

全聯OFF COFFEE也祭出期間限定創新飲品！9/30~10/27將推出「OFF COFFEE 女王橘紅茶咖啡」，以現有的冰美式/拿鐵，搭配添加橘子工坊食用橘油的東爵紅茶包，增添清新紅茶香與淡淡的柑橘果香，打造女王專屬的風味調性。

消費者只要將茶包放入咖啡杯，再加入冰塊，等待咖啡沖泡完成，即可飲用，無痛升級免加價，活動期間內女王橘紅茶冰美式25元、冰拿鐵35元，自備飲料杯再省8元。9/30~10/27購買永豐餘及東爵好茶等品牌指定商品，消費滿299元，送女王橘紅茶冰美式1杯，數量有限送完為止。