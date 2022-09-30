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四川核酸採樣點驚見「黑碼」民眾PO文求解　官方否認：是QR Code

▲▼成都市民在核酸採樣點驚見黑碼。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲成都市民在核酸採樣點驚見黑碼。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

成都一名曹姓女市民27日在成都市第一人民醫院做核酸時，發現其醫院圍擋上寫著「返川來蓉（黑碼）請到新核酸採樣點檢測」，曹女好奇PO了貼文詢問「黑碼是啥」？隨後引來大批網友「圍觀」。四川省大數據中心相關負責人回應，其實並無「黑碼」，「是為了方便來（返）川人員進行採樣登記而設的。」

大陸健康碼設有紅、黃、藍三色，反映持有人傳播病毒風險的高低，而具體執行上，三種顏色的涵義會按各地防控要求而有別。比如四川現行定義如下，對高中風險人群賦予紅碼或黃碼，按照紅碼禁止、黃碼限制的方式管控人員流動。持綠碼人員可自由出入公共場所，對其正常流動不作疫情防控措施限制。

據《紅星新聞》報導，四川省大數據中心相關負責人表示，健康碼原則上只有紅、黃、綠三種顏色，「綠碼通行，黃碼限制，紅碼禁止。」目前針對來（返）川人員會有一個「入川碼」，以配合「入川即檢」工作。

他進一步稱，當來（返）川人員在機場、鐵路、高速路口等各個入川關口掃「入川碼」後，「四川天府健康通」會出現臨時彈窗，「而臨時彈窗的消除需要進行核酸檢測，為了方便大家，便在臨時彈窗上增加了一個『亮碼測核酸』功能，點擊進入就可以展示核酸採樣登記專用二維碼（QR Code），用於核酸採樣登記人員掃描。」

該負責人解釋，由於該核酸採樣登記專用二維碼是黑色的，就讓人誤以為是「黑碼」，但其實並無「黑碼」一說，「是為了方便來（返）川人員進行採樣登記而設的。」

該負責人也提醒，廣大來（返）川人員，在出現臨時彈窗後，在做好自我防護的前提下應盡快到核酸採樣點進行免費採樣，「第一次核酸結果呈陰性後，彈窗就會消除。」

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