網傳成都「餐廳外送全停」…民眾嚇傻怕餓死：重現上海？官方回應

▲四川本土疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

四川成都封城4天後再宣佈延封3天，成都疫情防控指揮部4日晚間宣佈，5日起至7日，全市繼續展開全員核酸檢測。6日，一則「晚上8點開始，成都所有餐飲、外賣行業閉店」訊息在社交平台流傳，當地網友看後嚇瘋，生怕重現上海封城慘況，呼籲官方趕緊出來回應。

針對網傳資訊，成都市商務局於9月7日通過官方網站發布聲明表示，該消息不屬實！按照《成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部關於在全市開展全員核酸檢測的通告》（2022年9月1日）規定，保障市民基本生活需求且納入市級或區級「白名單」的餐飲企業，在取消堂食的同時，可提供外賣服務。

通報強調，全市主要外賣電商企業在符合疫情防控要求的前提下，均堅持正常運營，最大限度保障廣大市民線上訂餐等消費需求。請大家不信謠、不傳謠。

不過，部分網友看後回應表示，部分地區確實外送點不到了，「確實沒有全市停，只是停一部分而已」、「說實話我本來沒擔心，一闢謠我就害怕了」、「不活了，上一秒闢謠，下一秒青羊區暫停外賣」、「 確實，只是商家全部積極配合防疫主動關店而已 」、「可是我這個地方低風險區，餐館也是全關誒」。不過，也有網友指出，「我社區周圍外賣正常的，甚至還能買蛋糕奶茶…，估計是嚴重的區域停了一部分吧」、「 龍泉驛區點外賣一切正常」。