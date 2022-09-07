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悚！波蘭出土「女吸血鬼」遺骸　「鐮刀抵著喉嚨」防她死而復生

▲吸血鬼。（圖／翻攝自推特）

▲女性遺骸喉嚨上方架著鐮刀。（圖／翻攝自推特）

記者鄭文晴／綜合報導

吸血鬼是電影、小說裡的重要元素之一，通常以人類或其他生物的血液為食，雖是民間傳說裡的一種虛構生物，但在過去卻讓歐洲人聞之喪膽。近日波蘭一處村莊發現一具女性遺骸，詭異的是一把鐮刀抵在她的喉嚨，腳趾更被掛上鎖，疑似是防止去世的人從墳墓中復活，成為捕食活人的吸血鬼。

綜合外媒報導，波蘭哥白尼大學（Nicolaus Copernicus University）的研究團隊，在波蘭北部比得哥什（Bydgoszcz）的村莊皮恩（Pien）考古一座17世紀的墓地時，發現一具被用鐮刀抵喉和鎖腳的女性遺骸，頭骨骸裝飾著一頂絲綢帽，代表著這名女性曾擁有極高的地位，而這種詭異的埋葬法，據說是為了「防止她復活」。

▲吸血鬼。（圖／翻攝自推特）

▲在喉嚨放鐮刀，是以防死者試圖站起來。（圖／翻攝自推特）

研究團隊負責人波林斯基教授（Dariusz Poliński）指出，這種埋葬方式很不尋常，鐮刀會架在脖子上，意即當死者試圖站起來時，脖子很可能會被砍掉或受傷，腳趾上的鎖，代表「人生已經結束，不可能重返」。雖然此埋葬法是不尋常的，但在整個地區都發現了類似的埋葬方式，遺骸上有些有鐮刀，有些用木樁或金屬棒刺穿頭骨，可以看出這裡的居民，相信這些可以阻止任何人從死裡復活。

▲吸血鬼。（圖／翻攝自推特）

▲掛鎖的腳趾象徵著，「人生已經結束，不可能重返」。（圖／翻攝自推特）

波林斯基教授也補充說，防止死者復活的方法，還包括砍掉頭部或腿部、把死者臉部朝下埋進土中，或是燒毀屍體、用石頭砸碎等等。

報導指出，對於亡靈的紀錄可追朔到11世紀的東歐，當時人們擔心埋葬的死者，會變成吸血鬼回到地面，吸血鬼傳說廣為流傳，甚至引發大規模恐慌，因此出現防止死者復活的「吸血鬼葬禮」。

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