庫拉輕颱明天生成！一圖看未來一周「3階段變化」　天氣最好時間曝

▲明天將有颱風生成，部分地區仍有局部降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

諾盧中颱今(9/25)有機會增為強颱，趨向越南，距離台灣東方海面上也有熱帶性低氣壓生成，明天白天有機會轉輕度颱風「庫拉」，對台灣無直接影響，氣象局也公布未來一周天氣三階段變化，明天(9/26)降雨趨緩，周二到周四天氣最好，周五和周六南海仍可能有熱帶擾動生成颱風機率。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，今下午2點有熱帶低氣壓生成，位置在台灣台北東方2606公里海面上，可能在24小時內生成颱風，明天白天有機會發展成第17號颱風「庫拉」(Kulap)，未來路徑預測朝西北方前進轉東北，距離台灣最近時仍有1千多公里距離，沒有直接影響。

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今宜蘭、基隆北海岸、雙北和花蓮都出現較大雨勢，其中宜蘭更出現超大豪雨，氣象局表示，明天(9/26)過後雨勢將趨緩，周一風向轉為偏東風，本周無大系統影響，水氣減少，逐步呈現轉晴、午後雷陣雨的天氣型態，白天陽光照射下仍然有些悶熱，夜間低溫開始有些涼爽感覺。

▲氣象局公布未來一周天氣三階段變化。（圖／氣象局）

明天周一(9/26)白天基隆北海岸、東半部及恆春半島還有些雨勢，但雨勢開始趨緩，其他地區天氣多雲到晴，午後南部和各地山區有局部雷陣雨。

周二至周四(9/27~9/29)是本週天氣最好的時間點，氣象局指出，僅東半部有些局部降雨，午後雷陣雨以南部、各地山區為主，周二清晨基隆北海岸還是有些零星雨勢，後續就轉乾。

氣象局表示，周五、周六南方水氣增加，東南部及恆春半島有短暫陣雨，東北部及東部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，南部及其他山區午後短暫雷陣雨為主。

氣象局指出，周五和周六過後南方海面有熱帶擾動發展，可能有生成颱風機率，但仍待觀察，依照目前預測，對台灣影響相對較低。