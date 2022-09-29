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不小心打破盆栽　外送員留紙條要賠！「店家喊價」眾人看傻了

▲▼ 。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲外送員不小心弄壞盆栽，看到店家傳來1句話很傻眼。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

網搜小組／鄺郁庭報導

「昨天早上不小心停車弄倒花瓶，秉持著外送員良心，留了一個紙條，等店家開門跟我聯絡。」有外送員今（29）日一早發文，說他無意中打破別人的盆栽，就在土堆中留下紙條表示願意賠償。結果，對方傳來訊息索討的費用，讓不少人都傻眼，紛紛為外送員說話，「好扯喔！趁火打劫」、「還真敢收欸！」

有網友在「外送員的奇聞怪事」發文，說他在停車時，不小心弄倒店家的盆栽、摔壞了花盆，便趕緊寫張紙條致歉、留下電話，接著把紙插在盆栽的土堆中，請對方和他聯絡，願意負責賠償。

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▲▼ 。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲原PO不小心把盆栽弄破，便留下聯繫方式要賠償。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

店家事後就傳來訊息，「打破盆栽　單盆齋（應為栽）1800 運費就算了」，並附上銀行帳戶，「請今日匯款通知 請日後不要再停那邊 謝謝。」原PO就表示，會直接拿現金過去，之後也真的去送錢，還拍下一張拿著現金跟盆栽合照的畫面，「我已經把現金給隔壁配件老闆了，你自己跟老闆拿。」

▲▼ 。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲▼店家一討就是1800元，讓不少人都覺得不太合理。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲▼ 。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

貼文一出，許多人都看傻眼，「應該報警再看賠多少」、「貴得離譜！對方是連樹一起算進去吧？樹又沒掛掉」、「如果是我，我不會把1800的盆栽放在外頭」、「完美示範得理不饒人還坑人」、「如果我是你，我會直接找警察‧再讓警察判斷他放的位置是不是故意霸佔位置、影響公共地區。」

還有網友表示，「自己有在種植花草，這陶瓷花盆，也買過，不用500元」、「雖然不知道是哪裡，不過既然是店家那前面大概率是騎樓或是公有地，全台灣一堆用盆栽佔地當路霸習慣了，還理直氣壯看了真讓人不舒服。」原PO也在留言處無奈直嘆，其實他認為賠多少不是重點，「我覺得錢其次，只是叫我『請今日匯款』，我有點吞不下去。」

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