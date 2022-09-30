趕羊群下山賣卻「集體跳崖亡」！牧羊人賠哭了　還原失控墜落現場

記者趙蔡州／綜合報導

中國微博日前流傳一段畫面，內容是一群山羊因為「羊群效應」，近百隻山羊跟隨著領頭羊跳崖，集體墜落60多公尺後全數死亡，造成約10萬人民幣（約44萬元新台幣）損失。對此，擁有羊群的趙姓牧羊人日前現身解釋，羊群是被路過的車燈嚇到，驚慌之下才會衝下懸崖，而且只有死亡18隻，並非網傳的近百隻。

根據《瀟湘晨報》報導，事件發生在24日上午，趙姓牧羊人覺得養在山中90多隻山羊可以賣了，從山上牧場趕著羊群要到山下販售，途中經過一處建造在山壁上的公路，要通過一條長達100多公尺隧道，沒想到走到一半，羊群疑似被隧道內的燈光嚇到，開始瘋狂亂跑。

趙男表示，不少失控的山羊跑出隧道後就往崖下跳，最後跳下去20隻，死了18隻，損失約2萬人民幣（約9萬元新台幣），「這群山羊是家裡從小養在山上的，沒有見過隧道，看到隧道裡的燈光就受到了驚嚇，出隧道後就往下跳，不是網路上傳的，什麼被汽車喇叭嚇到」。

▲微博流傳羊群集體跳崖，牧羊人現身解釋原因。（圖／翻攝自微博）

中國湖南師範大學動物學教授鄧學建表示，山羊群內多隻羊跳下山崖的情況比較少見，事件中的山羊跳崖可能不只受到隧道內燈光影響，「若山羊養在戶外，也會經常見到閃電等自然現象，不會僅僅因為隧道內的燈光就受到驚嚇，造成失控跳崖」。

鄧學建推測，可能是山羊在隧道內看到其他情況，或是出隧道後見到了其他致羊群失控的事件，而且所謂的「羊群效應」多發生在綿羊，山羊多利用視覺且平衡、敏捷性較強，羊群效應在山羊中作用不明顯，若要追尋事件中山羊跳崖原因，需綜合考慮事件中公路狀況、隧道口的距離及出隧道時羊群的狀況等。

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