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減肥不再來來回回！減重醫師曝「一物」適合各類型肥胖者

▲▼山茶花花纖 。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

肥胖已經是全球不容忽視的首要健康問題之一，不只會造成體能衰退，還可能會導致各種心血管和代謝等疾病。專業減重童盛麒醫師指出，肥胖有許多原因，大致可歸類五種型態「壓力型、暴食型、遺傳性、水腫型、混合型」，許多肥胖症患者常常都用了不適合自己肥胖類型的保健食品及方法，造成「越減越重」的遺憾，更甚者還可能失去健康！現在日本減重專家，已研發出適合各種類型肥胖症的保健食品，能利用「吃好油」來阻壞油，不但減肥期間能享受美食，甚至還能達到去除脂肪、控制血糖、清除血脂及膽固醇的效果。

▲▼山茶花花纖 。（圖／業者提供）

山茶花油Omega6含量最高　「阻油、崩脂、排油」三大一次到位！

日本減重教父吉川雅之指出，「山茶花油」常被運用於貴婦頂級療程中，不但有協助抗老化及緊實肌膚的成分「花纖素」，還能提煉製成無毒、無害、無副作用的減重素材，廣受日本貴婦喜愛。所以製造出「山茶花花纖油」，透過獨家專利技術從純天然山茶花中萃取出能剷除油類與排除囤積物的輔助抗肥滿成份，加上「花纖素」可阻斷吸收、溶解頑固脂肪，滲透血管，清除雜質，且含有市售含量最高的Omega6，能在胃腸道形成阻油膜並對血管、內臟脂肪進 行崩解，達到「阻油、融油、排油」三管齊下的功效。另外，也具有抗氧化、降低膽固醇和維持心腦血管健康，效果更勝MCT油。

▲▼山茶花花纖 。（圖／業者提供）

▲▼山茶花花纖 。（圖／業者提供）

郭婷筠狠甩30公斤！瘦到同學都認不得

台語歌手郭婷筠從小胖到大，體重巔峰接近100公斤，學生時期還被叫「女巨人」，胖到失去自信。嘗試各種減肥法，雖瘦了一點卻很快復胖，還曾減肥不當被醫師警告可能因敗血症而死，郭婷筠沮喪地說：「我沒有暴飲暴食，也有在運動，可是身材卻是越來越肉」。後來靠明星好友推薦她山茶花油瘦身方法，2個月就甩掉17公斤，至今已減去近30公斤。讓她先前參加大學同學會，被冷落在一旁許久，因根本沒人認出她是以前胖胖可愛的郭婷筠，讓大家直呼：「簡直判若兩人！」

▲▼山茶花花纖 。（圖／業者提供）

▲▼山茶花花纖 。（圖／業者提供）

日本實測2個月減去37公斤！不挨餓、健康瘦　成功率高達98%！

日本、美國、歐盟多方認證　安全有保障

山茶花花纖油強調不挨餓也能輕鬆減重、瘦得健康，在日本也曾有使用者2個月成功減去37公斤的案例，讓花纖油在日本熱銷數百萬盒，加上郭婷筠的親身見證，台灣早已銷售超過70萬盒，現在許多美食網紅、部落客也都會使用，不再害怕吃美食導致身材走樣，被封為最安全有效的瘦身方法，且成功率高達98%！

▲▼山茶花花纖 。（圖／業者提供）

▲▼山茶花花纖 。（圖／業者提供）

最後，童醫師表示：「花纖油不但各種類型的肥胖都適用且不易復胖，也取得日本、美國、歐洲減重協會的認可。慎選您的健康纖體保養品，如果不知道自己屬於哪個類型的肥胖症，就用山茶花花纖油帶走你身體的壞油吧！」

▲▼山茶花花纖 。（圖／業者提供）

▲▼山茶花花纖 。（圖／業者提供）

各類型肥胖都適用！減肥交給「山茶花花纖油」，哪裡買？

官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7SY
momo購物網特惠組：https://chshop.work/YOmz2
實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
門市專線：02-2288-7888
LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/1xyRz786ty8

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山茶花花纖油

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