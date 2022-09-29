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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／柯文哲開箱聯合服務中心　雲端視訊公務員 ！還能「用體力發電」

記者袁茵／台北報導

台北市政府花了將近4個月時間設置的「聯合服務中心」於9月19日正式啟用，由台北市長柯文哲親自開箱向市民介紹，只見一大片開放式洽公空間中，以「北」顏色區分4大區，目前一共進駐10個機關；有趣的是，窗旁放置手機充電健身車，讓柯文哲笑稱「用體力發電」。

▲▼台北市長柯文哲介紹市政大樓聯合服務中心。（圖／記者袁茵攝）

▲市政大樓聯合服務中心。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

為方便市民到市政大樓洽公，台北市政府盤點市政大樓空間利用，並整合大樓28機關市民服務大平台臨櫃業務，集中在北區1樓設置「聯合服務中心」，目前一共進駐10個機關，開放市民預約時段以單一窗口服務，縮短市民洽公等候時間，更有效分散人潮。

而柯文哲也親自到場介紹預約流程，他表示，台北市有一個「市民服務大平台」網頁，呼籲民眾先在上面預約，若是到場的話則可直接領取號碼牌，且鼓勵使用「台北通」實名制，只要拿出來掃QRcode即可，便不用填寫書面資料，省去許多時間。

▲▼台北市長柯文哲介紹市政大樓聯合服務中心。（圖／記者袁茵攝）

只見「聯合服務中心」上有一個醒目的「北」字，一共分成4個顏色區塊，以簡易色線設計輔助引導，另現場還有6台螢幕看板顯示叫號，一旁還有志工可協助引導，加上整個區塊皆為無障礙空間，櫃檯區空間加大，可以容納2人同時作業，再搭配悠遊卡、信用卡等無現金支付設備，並設有觸碰式螢幕節省紙本，方便市民洽公。

靠近辦公室窗邊放有2台手機充電健身車，讓民眾可一邊踩腳踏車、一邊發電替手機充電，倘若手機已經滿電，多餘的電則會儲存於台北市政府電網中。而柯文哲也親自拿出手機示範，直言「現在運動也要對國家有貢獻。」若有員工想要運動，就可以來踩一踩腳踏車，「這是用體力發電！」

▲▼台北市長柯文哲介紹市政大樓聯合服務中心。（圖／記者袁茵攝）

除了日常臨櫃服務外，聯合服務中心側邊還有好幾間「雲端討論室」，提供民眾可以透過「線上視訊服務」即時與公務人員視訊，減少接觸風險。柯文哲說，此設計是因2018年時任勞動局長賴香伶被打傷，他驚覺不能讓民眾到樓上辦公室，以避免部分人士的不理性行為，加上後來發生新冠肺炎，就管制進人3樓以上樓層，須以員工識別證感應。

柯文哲介紹，此雲端討論室類似於醫院門診部的視訊醫療，而革命需要分階段，還在研究未來能否直接視訊到家裡，讓民眾連出門都不必。

柯文哲強調，台北市在過去幾年致力發展數位基礎建設，例如台北市不會害怕停課，因為學校全部資訊化，遠距離教學已沒有問題，下一步就是將市政府全面E化，包括使用遠距預約系統，下一步則是建立電子身分證系統，讓民眾無須拿出印章蓋章，插卡就可證明自己身份。

面對外界憂心個資問題，柯文哲指出，台北市政府成立大數據中心時，便有馬上請第三方ISO驗證，證明保護隱私的水準；國家數位化一定會面臨隱私權問題，北市府也有成立資料處理委員會，專門處理如何保護個資隱私，這個比中央政府還要更早做起。

▲▼台北市長柯文哲介紹市政大樓聯合服務中心。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市長柯文哲介紹市政大樓聯合服務中心。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市長柯文哲介紹市政大樓聯合服務中心。（圖／記者袁茵攝）

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