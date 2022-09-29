蝦皮台灣疑有大量解僱　北市勞動局警告：未通報最高開罰50萬元

▲蝦皮被爆裁員，台北市勞動局表示，至今尚未收到大量解僱計畫書。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

電商平台蝦皮購物日前被爆出針對中國大陸員工大動作裁員後，現在這波裁員行動也燒到了台灣，26日爆出至少十多名員工被通知走人。對此，台北市勞動局長高寶華表示，若構成大量解僱，請蝦皮台灣務必遵循法令程序，但截至27日尚未收到蝦皮台灣大量解僱計畫書。

針對新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司近日因進行組織編制調整，疑有大量裁員而引發討論，高寶華28日呼籲，如果已構成大量解僱，請蝦皮台灣務必遵循法令程序，避免侵害勞工權益且造成社會衝擊，以維護勞工權益為首重考量。

高寶華指出，依《大量解僱勞工保護法》第2條之規定，蝦皮台灣若於單日解僱超過80人，或於60日內解僱超過五分之一的員工，即達到大量解僱門檻；且依法應於符合該情形的60日前提出大量解僱計畫書，同時公告揭示相關人員，並在提出計畫書後的10日內進行勞雇協商且擬定協議書，如未依法向主管機關進行通報，最高可裁罰新台幣50萬元。

勞動局表示，截至9月27日為止，尚無接獲蝦皮台灣大量解僱計畫書，並已函發蝦皮台灣進行行政指導，如果有大量解僱情形應儘速通報。

勞動局再次提醒，事業單位若有大量解僱勞工之情形，務必依法遵循大量解僱程序並與勞工進行協商；而受解僱的勞工也應留意自身權益是否遭受侵害，才能使大量解僱調和機制發揮最大的作用。