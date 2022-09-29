他問「台灣最玻璃心縣市」！網一面倒點名這2都：戳一下就爆氣

▲大家紛紛點名2都最玻璃心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣22個縣市各有其長及特色，不過一名網友突發奇想發問，台灣哪個縣市最玻璃心？引發網友熱議，許多人一面倒點名高雄、台南2都，「台南高雄第一第二，沒人能搶」，認為只要提到特定的某些話題或是關鍵字，就會激起當地人崩潰。

一名網友在PTT以「全台最玻璃心的縣市是哪裡？」為題發文，好奇表示「有沒有那種全台灣最玻璃心的縣市？只要講到他的事情，明明就沒怎樣的小屁事，就動不動在那邊跳腳，氣到不行」，並想統計，只能選一個縣市的話覺得是誰？

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▲網友提問「全台最玻璃心的縣市？」（圖／翻攝自PTT）

貼文一出引發網友熱議，留言最多人點名高雄與台南，「南二都，說不好吃不行、說空氣不好也不行」、「台南，說不好吃還會嗆你別去」、「高雄，罵或酸到綠色的走著瞧」、「高雄停電被酸一下就爆氣 ，台南小吃嫌一下就爆氣」、「高雄常停電也不能說，莫名其妙」、「暖市高雄，嘴他負債三千萬就暴跳如雷」、「台南吧，看看米其林沒星之後的反應就知道」、「一個暖、一個糖，就氣噗噗」。

也有網友提出最堅強的縣市，「最堅強的絕對新竹市，日常的被各種酸」、「苗栗也很堅強」、「苗栗被說苗栗國 新北被說鬼父都沒怎樣」、「我只知道，新竹絕對是鋼鐵心」、「桃園新竹真的鋼鐵之心，你罵他們，他們只會說對，真D爛」。

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