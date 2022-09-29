快訊／今本土+44665！新北9170例最多　各縣市分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增44,665例本土個案，另增215例境外和53例死亡。本土個案以新北9170例最多，其他依序為台中5879例、台北4961例、桃園4832例、高雄4060例和台南2931例。

今日新增之44,665例本土病例，為20,412例男性、24,234例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9,170例)，臺中市(5,879例)，臺北市(4,961例)，桃園市(4,832例)，高雄市(4,060例)，臺南市(2,931例)，彰化縣(2,316例)，新竹縣(1,179例)，屏東縣(1,130例)，新竹市(1,108例)，苗栗縣(1,073例)，雲林縣(1,006例)，宜蘭縣(977例)，南投縣(849例)，基隆市(823例)，嘉義縣(702例)，花蓮縣(598例)，嘉義市(513例)，臺東縣(296例)，金門縣(136例)，澎湖縣(115例)，連江縣(11例)。

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▲9/29新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為28例男性、25例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、47例具慢性病史、31例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月21日至9月26日，死亡日期介於5月21日至9月26日。

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