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死亡+53！最年輕18歲青少年「染疫2週亡」　死因曝光

▲▼9/29中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增53例新冠死亡個案，當中最年輕為1名18歲青少年，沒有接種疫苗，有先天性心臟病，長期使用氧氣。9月中旬出現症狀快篩陽性收治住院，後續意識不清、血壓降低，緊急插管轉入加護病房使用呼吸器，後續因為下消化道出血等併發症，發病到死亡僅2週。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為28例男性、25例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、47例具慢性病史、31例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月21日至9月26日，死亡日期介於5月21日至9月26日。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明當中最年輕死亡個案為18歲青少年，他9/13出現咳嗽有痰症狀，快篩陽性，到急診並住院，住院後突然意識不清、血壓降低，緊急插管轉入加護病房使用呼吸器，後續因為下消化道出血等併發症，9/26死亡。死因為新冠肺炎及先天性心臟病。

▲▼9/29特殊中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）

▲9/29特殊中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）

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