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發送愛心！屏東內埔警偕善心民眾捐助山區　檜谷山莊獲贈30睡袋

▲潘敏捷女士至內埔警分局送愛心。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潘敏捷女士至內埔警分局送愛心。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

Covid-19疫情蔓延衝擊百工百業，許多民眾生計已受到嚴重影響，考量低收入家庭恐受創更甚，加上秋冬將至，是弱勢族群及低收入戶最難熬的時節。善心人士潘敏捷為關懷山區鄰里弱勢家戶，於27日準備了睡袋及白米民生救助物資至內埔警分局，望能盡一點心力將愛傳出去，為需要幫助的家戶帶來正能量，用溫情溫暖社會角落。

▲潘敏捷女士至內埔警分局送愛心。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潘敏捷女士至內埔警分局送愛心。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

潘敏捷師姐表示，她之前曾當過志工，有多少力就出多少力，助人是她一直以來都在做的事，而秋意漸濃，對偏鄉弱勢族群，及落難亟需援助的山友來說，只穿戴衣物是不夠的，還需要足夠的睡袋才能溫暖安心入睡，此次內埔分局泰武分駐所，平日落實家戶訪查勤務，獲知村內有三戶家庭生活困頓需要協助與關懷，偕同潘師姐前往慰問，現場贈送愛心生活用品及白米等物資，民眾對於警方的積極協助表達萬分感激之意。

▲潘敏捷女士至內埔警分局送愛心。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潘敏捷女士至內埔警分局送愛心。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

另轄區北大武山為南部登山聖地，時有發生山域救援事件，特前往拜訪檜谷山莊莊主吳德發，並捐贈30個睡袋，期能藉由各界拋磚引玉獻的愛心物資，以實際行動守護遊客及新手山友，多一份安心裝備保平安。

內埔警分局長莊順智說，善心人士潘敏捷先前即多次捐贈物資幫助內埔轄區弱勢家庭，除感動及肯定這份愛心外，內埔警分局也樂意充任各界資源或社福團體的橋樑，幫忙送暖到原鄉部落及社會更多角落，以造福亟需獲得援助的家庭與民眾。

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