竹北排骨便當噴110元！竹科哥長見識「新北1餐價錢」：快氣死

▲竹科男驚呼，去板橋上課訂排骨便當，居然比竹北還便宜！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「好想跟老闆說來竹北新竹見識見識！」一名竹科男透露，住在竹北30多年，對房價、物價上漲特別有感，以往訂排骨店當要噴110元，他也早已習慣這物價，直到他最近去板橋上課，同樣是排骨便當卻只要75元，讓原PO傻眼直呼「快氣死！」

一名男網友在PTT以「身為竹科人這樣便當價格合理嗎」為標題直呼，他在竹北住了30多年，深感竹科工程師和竹北人口暴漲，尤其房價猶如噴泉狂飆，而物價也貴桑桑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他隨後也貼出一張對照圖，在竹北買一個排骨便當要花110元，而他去板橋上課時也同樣點了排骨便當，卻只要花75元。比較兩者菜色的話，前者有豆干、青菜、竹筍絲、滷蛋、一片香腸等，較為多樣；而後者有豆干、茄子、豆芽菜等。

對此，原PO自嘲「快氣死」、「在板橋吃得痛哭流涕，真是便宜啊...好想跟老闆說來竹北新竹見識見識」，並調侃新竹麥當勞是唯一不會讓他失望的「美食」。

文章曝光後，一票網友反酸，「不然你去板橋工作啊」、「不同家要比啥？」「新竹是出名的美食沙漠啊」、「竹科人都吃商業簡餐不是嗎」、「竹科人人年薪300，一餐吃300也無感好嗎」、「你的110便當多了一片香腸和一顆貢丸欸，還不謝謝老闆」、「你用一個便當價錢來判斷？」「你都住30幾年了還不夠了解竹科附近嗎」。

另有當地人直呼，「沒啥，竹北一天三餐400-500元，無感」、「正常，新竹便當只要主菜是肉都百元以上了」、「住新竹，一天要吃500元」、「竹北去舊城區買就相對便宜了啊，去縣三高鐵買一餐120-150元是常態，那裡光租金就嚇死人」、「竹北外食真的貴，一天三餐預算一個人確實要400、500元」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

