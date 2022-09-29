　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹北排骨便當噴110元！竹科哥長見識「新北1餐價錢」：快氣死

▲▼錢包,沒錢,窮。（圖／記者劉維榛攝）

▲竹科男驚呼，去板橋上課訂排骨便當，居然比竹北還便宜！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「好想跟老闆說來竹北新竹見識見識！」一名竹科男透露，住在竹北30多年，對房價、物價上漲特別有感，以往訂排骨店當要噴110元，他也早已習慣這物價，直到他最近去板橋上課，同樣是排骨便當卻只要75元，讓原PO傻眼直呼「快氣死！」

一名男網友在PTT以「身為竹科人這樣便當價格合理嗎」為標題直呼，他在竹北住了30多年，深感竹科工程師和竹北人口暴漲，尤其房價猶如噴泉狂飆，而物價也貴桑桑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他隨後也貼出一張對照圖，在竹北買一個排骨便當要花110元，而他去板橋上課時也同樣點了排骨便當，卻只要花75元。比較兩者菜色的話，前者有豆干、青菜、竹筍絲、滷蛋、一片香腸等，較為多樣；而後者有豆干、茄子、豆芽菜等。

對此，原PO自嘲「快氣死」、「在板橋吃得痛哭流涕，真是便宜啊...好想跟老闆說來竹北新竹見識見識」，並調侃新竹麥當勞是唯一不會讓他失望的「美食」。

文章曝光後，一票網友反酸，「不然你去板橋工作啊」、「不同家要比啥？」「新竹是出名的美食沙漠啊」、「竹科人都吃商業簡餐不是嗎」、「竹科人人年薪300，一餐吃300也無感好嗎」、「你的110便當多了一片香腸和一顆貢丸欸，還不謝謝老闆」、「你用一個便當價錢來判斷？」「你都住30幾年了還不夠了解竹科附近嗎」。

另有當地人直呼，「沒啥，竹北一天三餐400-500元，無感」、「正常，新竹便當只要主菜是肉都百元以上了」、「住新竹，一天要吃500元」、「竹北去舊城區買就相對便宜了啊，去縣三高鐵買一餐120-150元是常態，那裡光租金就嚇死人」、「竹北外食真的貴，一天三餐預算一個人確實要400、500元」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
要不要上班隨便你！這間公司「3年無人離職」　年營業額近300
五星飯店「冷凍三點蟹」重金屬超標4倍！　遭勒令下架
快訊／12歲童心肌炎住院「陰轉陽」　病況危急搶救中
「台灣大併台灣之星」電信三雄為何吵翻天？　頻寬用戶權益一次看
快訊／死亡+53！18歲少年「染疫2週亡」死因曝光
快訊／新北9170確診最多！　各縣市分佈曝
快訊／今本土+44665！「比上週增5.8%」　疫情連四天上
「兒子車禍了」婦徘徊街頭找目擊者　警發現真相哭了
快訊／防疫旅宿退場！　交通部拍板「每房補助5000元」
西螺大火現場驚見「謎樣生物」　鳥還是人？專家解答了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

0+7上路「對社區影響小」　王必勝：旅客確診住集檢所免付費

竹北排骨便當噴110元！竹科哥長見識「新北1餐價錢」：快氣死

兒少重症+5！12歲男童心肌炎住院「陰轉陽」　病況危急加護搶救中

10／13開國門0+7！每週入境上限15萬人、無症狀可搭乘大眾交通工具

第四批次世代疫苗60.5萬劑今上午抵台！累積到貨近300萬劑

死亡+53！最年輕18歲青少年「染疫2週亡」　死因曝光

快訊／今本土+44665！新北9170例最多　各縣市分佈曝

快訊／今本土+44665！「比上週增5.8%」　疫情連四天上升

北市五星飯店「冷凍三點蟹」重金屬鎘超標4倍　衛生局令限期改善

快訊／防疫旅宿退場有錢領！交通部拍板「每房補助5000元」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

0+7上路「對社區影響小」　王必勝：旅客確診住集檢所免付費

竹北排骨便當噴110元！竹科哥長見識「新北1餐價錢」：快氣死

兒少重症+5！12歲男童心肌炎住院「陰轉陽」　病況危急加護搶救中

10／13開國門0+7！每週入境上限15萬人、無症狀可搭乘大眾交通工具

第四批次世代疫苗60.5萬劑今上午抵台！累積到貨近300萬劑

死亡+53！最年輕18歲青少年「染疫2週亡」　死因曝光

快訊／今本土+44665！新北9170例最多　各縣市分佈曝

快訊／今本土+44665！「比上週增5.8%」　疫情連四天上升

北市五星飯店「冷凍三點蟹」重金屬鎘超標4倍　衛生局令限期改善

快訊／防疫旅宿退場有錢領！交通部拍板「每房補助5000元」

巴黎時裝周／Rosé連背影都正爆！YSL 2023春夏性感藏在大衣裡

天后張惠妹胞妹近況曝光！　宣告「復出歌壇」為同志獻聲

生命希望之光　器捐協調師施明蕙、周桂君獲優良器官勸募表揚

0+7上路「對社區影響小」　王必勝：旅客確診住集檢所免付費

竹北排骨便當噴110元！竹科哥長見識「新北1餐價錢」：快氣死

兒少重症+5！12歲男童心肌炎住院「陰轉陽」　病況危急加護搶救中

陳謙文「愛子」腎衰竭過世　河畔崩潰痛哭...憂想不開警衝上前關切！

要不要上班隨便你！這間公司「3年無人離職」　年營業額近3000萬

「來不及倒數」就殺青！《黃金歲月》林韋君錯愕揭原因：措手不及

批台中人行道推嬰兒車難行　蔡其昌提4年整平公里數倍增

北市松山驚爆街頭性侵　夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

生活熱門新聞

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

兒子作業寫錯卻被打勾！媽一問懂了

賈永婕見證嚴法師　自稱女神要啾咪讓婆婆傻眼

外送員步行送餐被醫護嫌慢！他負評超心寒

2008年掀金融海嘯　苦主曝「碩博士搶做工友」

口罩何時可解禁？台大醫給答案

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

今宣布10/13開國門！解封8大QA一次看

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

更多熱門

相關新聞

即/板橋貨車違規左轉　騎士遭撞搶救

即/板橋貨車違規左轉　騎士遭撞搶救

新北市板橋區29日上午11時許發生重大車禍，黃姓男子駕駛貨車沿環河西路4段往土城方向行駛，行經文化路2段與環河西路4段路口時，違規直接左轉文化路2段，此時，直行的袁姓機車騎士閃避不及，雙方發生碰撞，機車騎士遭撞飛，當場失去呼吸心跳，送往亞東醫院搶救中，詳細肇事原因待警方調查。

淡水男摸走女店員手機　帽子內還藏毒品

淡水男摸走女店員手機　帽子內還藏毒品

竹北貴族幼兒園換房東　傳家族左右換右手神操作

竹北貴族幼兒園換房東　傳家族左右換右手神操作

錢花在刀口上！老台中企業家看準1點　買房回歸市中心

錢花在刀口上！老台中企業家看準1點　買房回歸市中心

碧華國中自產養生茶　學生奉茶謝師恩

碧華國中自產養生茶　學生奉茶謝師恩

關鍵字：

新北新竹竹北板橋排骨便當價格房價物價

讀者迴響

熱門新聞

Jennie清純形象毀光！手機藏18禁小圖

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

楊恩自爆睡了巫師啦啦隊　害她被開除

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面