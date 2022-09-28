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最特別教師節禮物！碧華國中自產養生茶　學生奉茶謝師恩

▲碧華國中自產「碧莊養生茶」 學生奉茶謝師恩。（圖／記者戴上容翻攝）

▲學生親送卡片奉上養生茶表達對老師的謝意。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區碧華國中於今（28日）歡慶教師節，學生雙手奉上今年度敬師最夯伴手禮首選「碧華國中-碧莊養生茶」給全校教職同仁，表達對老師們的感謝和敬意，學生們也特別準備與莊敬高職農場經營科合作，歷時半年於學校階梯農園栽種的「碧莊養生茶包」，為老師精心準備的教師節好禮。

碧華國中表示，學生們為了感謝老師的辛勞與犧牲奉獻，從今年3月開始，就與莊敬高職農場經營科合作，在頂樓階梯農園栽種紫蘇、薄荷、甜菊三種香草植物，經過數個月的悉心照料後，在暑假期間將香草植物陸續風乾製成當作今年教師節禮物，期盼藉此表達對老師們辛勞付出的感謝之意。

▲碧華國中自產「碧莊養生茶」 學生奉茶謝師恩。（圖／記者戴上容翻攝）

▲碧華國中將「碧莊養生茶包」搭配校友會準備的蜂蜜與微笑香皂，分送到所有老師的。

碧華國中校長林建成說，自110年遷校以來，持續在食農教育投注心力，養生茶的製作，要感謝莊敬高職農場經營科的技術指導與設備協助。從植栽的照顧、葉片的摘採、風乾的製程、比例的調配到茶包的分裝；這都需要經驗與專業的帶領，我們師生才有辦法完成製茶工作，因此我們取名為「碧莊養生茶」。

學校將「碧莊養生茶包」搭配校友會準備的蜂蜜與微笑香皂，分送到所有老師的手上。希望將微笑的模樣、甜蜜的祝福以及健康的茶飲，為現場的教師們加油打氣，並提供老師們源源不絕的教學動力。『老師，感謝有您』，祝福老師們教師節快樂。

▲碧華國中自產「碧莊養生茶」 學生奉茶謝師恩。（圖／記者戴上容翻攝）

▲階梯農園的香草栽種先鬆土。

▲碧華國中自產「碧莊養生茶」 學生奉茶謝師恩。（圖／記者戴上容翻攝）

▲紫蘇葉片的整理準備風乾。

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