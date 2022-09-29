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蔡培慧競總踢爆南投「垃圾謊言」　得標廠商無相關經驗

▲▼南投縣長候選人蔡培慧競選總部發言人陳紀衡、民進黨縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢，今日於南投市清潔隊前召開記者會，批評林明溱、許淑華誇大宣傳的「試辦家戶垃圾去化試驗」為「垃圾謊言」。（圖／蔡培慧競總提供）

▲蔡培慧競選團隊今天上午至南投市清潔隊前舉行記者會。（圖／蔡培慧競總提供）

記者呂晏慈／台北報導

近日在臉書社團「南投人聊天室」中，有民眾抱怨在南投市漳和里及體育場一帶，晚上都會飄出垃圾的臭味，讓南投市民覺得惡臭難耐，對此，民進黨南投縣長參選人蔡培慧競選總部發言人陳紀衡29日質疑，南投縣府宣傳「試辦家戶垃圾去化試驗」淪為「垃圾謊言」，踢爆一家去年3月成立、完全沒有相關經驗的「高創環能有限公司」，竟是今年相關計畫標案的唯一競標廠商，怎麼會把垃圾處理問題交給無經驗的公司？

陳紀衡、民進黨南投縣議員參選人曾琮愷、沈夙崢今天舉行記者會，批評南投縣長林明溱、國民黨南投縣長參選人許淑華誇大宣傳的「試辦家戶垃圾去化試驗」為「垃圾謊言」，以試驗計劃欺騙縣民，導致南投市晚上臭氣沖天，讓南投人十分無奈、求訴無門。

陳紀衡出示資料表示，林明溱、許淑華今年8月19日一起到南投市公所清潔隊，視察家戶垃圾去化試驗計畫成果，並誇大宣傳成效卓著，但計畫本身問題重重，例如南投縣政府在今年3月29日開了一個「111年南投縣家戶垃圾去化試驗計劃」標案，並在今年5月3日決標，而整起標案僅有一家「高創環能有限公司」投標，且該公司竟是在2021年3月才成立，完全沒有垃圾處理的經驗，也從未得標過任何政府的標案，看起來就像是為了「111年南投縣家戶垃圾去化試驗計劃」而設立的公司，縣府為什麼會把垃圾處理的問題，交給一家完全沒有經驗的公司？

曾琮愷指出，「高創環能有限公司」一開始成立時資本額只有50萬，陸續才增資到現在的1000萬，而營業項目也從一開始的「人力派遣業」，陸續新增其他營業項目，重點是這家公司完全沒有任何垃圾處理的技術與經驗，而且也沒有得標過其他縣市政府的垃圾處理案件，為何能夠得標？交給一家沒有經驗的公司，是否就是臭味四溢的元兇？林明溱、許淑華在8月19日到現場宣傳政績的時候，有聞到現場處理的臭味嗎？這樣的「垃圾謊言」讓南投市民感到很無奈。

沈夙崢表示，垃圾沒處理很臭、找到沒經驗的公司更臭，自己有朋友在文化路購屋成家，但味道臭到連冬天都要開冷氣關窗戶，甚至不敢帶孩子出門，因為實在太臭，縣府必須交代清楚，一家沒有任何技術與經驗的公司，是怎樣說服縣府得到這個標案？檢視林明溱、許淑華所高調宣傳的「AI恆溫高溫裂解裝置」，真的是這麼良好的技術嗎？根據專家提供的相關資訊，這套技術有許多問題，包含：延伸污染物處理問題、能源效率低落、處理效能低落等的問題，最重要的是現在南投市到傍晚的臭味，是不是就是這套技術造成的？是不是就是這家沒經驗的公司造成的？

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