【廣編】3M攜手Costco獨家雙搶爆品年度折價　百貨週年慶優惠開跑

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圖、文／3M提供

夏秋季節轉換之際來臨，也是台灣受空氣污染侵擾，空氣品質指數逐漸開始亮紅燈的時刻。就算盡量待在室內，也有過敏原如毛屑粉塵、塵螨屑、病毒病菌等。3M專業級靜電空氣濾網搭載3M特殊強效靜電濾淨及高透氣不織布技術，加貼薄薄一層就能強力吸附家中的空氣微小髒汙，最小可到奈米等級PM0.027病毒病菌大小。3M靜電空氣濾網採捲筒式包裝可輕鬆剪貼，還可加貼空氣循環電器前置尼龍濾網。10/3至10/13於全台14家Costco好市多實體門市或Costco好市多線上購物網站一捲千元有找更享折價$150！

台灣平均濕度超過80%，新光醫院胸腔內科主治醫師暨一般醫學科主任徐培菘表示，「國外研究顯示，室內濕度每增加10％，就會增加3％的氣喘發生率。高濕環境容易成過敏原孳生溫床，連帶引發過敏、氣喘、異位性皮膚炎等病狀發生，甚至危及性命。」3M雙效空氣清淨除濕機FD-Y200L適用25坪大空間，內裝濾網搭載3M靜電吸附技術（CADR值214CMH），擁有美國過敏及哮喘協會推薦及台灣百位醫師推薦，可強效濾除空氣中99.9%的PM2.5與呼吸過敏原，還可過濾冬季好發的流感病毒H1N1/H3N2、腸病毒、PM0.003最高達99.99%。10/10至10/20於Costco好市多線上購物網站購買，一台享折價$2,500！