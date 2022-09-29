台中今年15人死於大型車輪下　警所長妙喻「連獅子都怕大象」

▲台中今年有15人死於大型車輪下，警所長李建興妙喻「連獅子都怕大象」。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今年1-6月大型車所發生的交通事故，有507件15人淪為車下亡魂，大甲警分局后里所所長李建興以大象和獅子為例，獅子盡管是森林之王，但也不敢惹大象，而大象「車體大、緩動能」，先天上就有「視域死角」與「內輪差」劣勢，因此不僅大型車駕駛要更加注意前後左右有無汽機車、自行車或行人，後者也應主動保持距離，盡量遠離大型車，減少車禍發生。

大甲警分局后里分駐所所長李建興曾受過美國IPTM交通訓練，他以生活體驗為出發點，用「大象與狗」為比擬，讓民眾知道大型車（大象）的無奈與機車、自行車、行人（狗）自我防身的重要性，內容淺顯易懂，讓在場民眾大讚「值得一聽！」

首張簡報就出現一隻大象，李建興用大象為引言「誰說大象不會轉彎」，馬上引起在場聽眾的注意力，然後以大象與眾多動物同時跑步的影像，說明「連森林之王獅子、老虎都很少打大象的主意，因為實在沒那個實力、被大象撞上就慘了」。

李建興輕鬆導引出大型車先天的劣勢，就是「車體大、緩動能」，有「視域死角」與「內輪差」，因為大型車本身也有無奈之處，應隨時注意前、後、左、右有無小型車、機車、自行車或行人，而汽機車、自行車或行人遇上大型車，應盡量閃避，保持距離，做好自保之道，畢竟沒人願意發生車禍，大家在道路上要互相尊重，行車才會走的順、走的快。

根據交通部道安資訊查詢網統計，今年1至6月，台中市大型車涉入案件有507件、15人死亡、588人受傷，而大甲警分局轄區，今年1至8月發生4件5人死亡，2件3人受傷。