阿兵哥是詐團眼中的肥肉　警上成功嶺宣導假投資、假交友手法

▲台中警方深入成功嶺宣導，呼籲阿兵哥不要人財兩失。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

軍營屬於半封閉社會，和外界接觸少，阿兵哥很難抵擋得了日新月異的詐騙誘惑，此外，政府實施募兵制，兵力嚴重失衡，個個都是寶，台中警方在雙十連假前夕，深入成功嶺向陸軍302旅上百名官兵宣導，除了避免發生「母豬賽貂嬋」，薪俸被虛擬正妹騙走之外，更灌輸安全駕駛觀念，一個都不能少，不能人財兩失。

網路詐騙理由不斷與時俱進，假投資、假交友的手法更是一再更新，這讓處於半封閉軍事營區的阿兵哥成為詐團眼中的肥肉，尤其是盜用不知哪來的辣妹美女圖，更讓阿兵哥甘心的把辛苦薪俸全數奉上，高雄警方日前所破獲的詐欺案，其中就有20多人是軍人。

另外，由於實施募兵制，兵力不比徵兵制，在兵源嚴重不足情況下，怎麼可以容許阿兵哥死在街頭？

台中警四分局日前前進成功嶺，透過簡報、穿插有獎徵答方式，活絡氣氛，向陸軍302旅上百名官士兵灌輸反詐騙資訊，要求每個阿兵哥面對和錢有關的訊息，要查證再查證。

現場還播放交通事故案例，說明安全駕駛及防禦駕駛觀念，尤其行經無號誌或閃光號誌路口，更要慢看停，遠離大型車，注意大型車轉彎產生的內輪差及視野死角，讓官兵們在雙十連假過後，一個都不能少的回營報到。