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社會 社會焦點 保障人權

狂揉下體「掀衣按胸」　護理師哭哭貼圖控獸行...變態按摩師慘了

▲按摩師對人妻猥褻。（示意圖／載自pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

1名擔任護理師的人妻，3年前到中部地區某工作室按摩時，按摩師蕭男稱要為她推開氣結，身體敏感處全被反覆的按壓揉搓，讓她感受到屈辱，丈夫得知此事後與蕭男理論報警提告，彰化地院審結後，依趁機猥褻罪將蕭判處有期徒刑10月。

依據判決書內容指出，由於蕭男在按摩前，沒有完全對方溝通要怎麼按摩，只說身上有氣結，一定要把它揉開，一開始按摩腹股溝時有搓到女生的私處，腳也被硬拉開，拒絕被按摩胸部，還遭對方強行掀衣，過程中女方也傳LINE訊息給家人，說「很不舒服」、「沒辦法接受」，甚至還傳哭泣貼圖給丈夫，丈夫也沒辦法忍受，說不能這樣子被吃豆腐，後來報請警察處理。

蕭男向法官坦承為該名人妻推拿、按摩，但否認有何利用機會猥褻之犯行，辯稱工作室是一個開放空間，當時隔壁床還有其他按摩師在幫別人按摩，中間只有隔著一個布簾，人妻的指控太過荒謬、不符合情理，他更強調「只有按到大腿內側，絕對沒有按到私密處」。

律師也強調，人妻當時並未呼救、激烈掙扎等強烈反應，也沒有要求改由其他人按摩，況且按摩結束後，蕭男有送人妻芭樂，她也微笑表示謝意，顯見蕭男並無猥褻犯行。

由於蕭男曾於2014年對1名退休女校長按摩將手插入其下體被告上法院，判處1年4月有期徒刑，2018年才執行完畢，於5年以內故意再犯，係犯刑法第228條第2項對於因其他相類醫療關係受自己照護之人利用機會猥褻罪。

法官認為，蕭男利用人妻陷於驚嚇、害怕，一時不知如何反應的機會，以要推開氣結為由，反覆用手按摩推拿搓揉、按壓甲女身體的敏感部位，且於按摩過程中，數度刻意碰觸，蕭男犯後否認犯行，尚未與告訴人達成和解或徵得其原諒，法官認定蕭趁機猥褻犯行明確，由於蕭男也曾對1名退休女校長按摩伸狼爪被判刑，因此依累犯規定，將他判處有期徒刑10月。全案可上訴。

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