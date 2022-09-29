出席婚禮太隨便？他狠批「台灣人神奇穿搭」：衣品世界最扯

▲對許多人而言，婚禮屬於重要場合。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者郭卉寧／綜合報導

婚禮屬於重要場合，不少人出席婚宴都會穿得比平常正式。不過，日前就有網友表示，看過很多賓客穿著T-shirt、牛仔褲，甚至還戴著帽子去參加婚禮，讓他忍不住批評：「台灣人的衣品是全世界最扯！」

原PO在PTT八卦板以「台灣人參加酒店婚禮穿著太扯了吧」為題發文，表示婚禮明明是很重要的場合，卻有很多人穿著T-shirt、牛仔褲和布鞋就出席，甚至還有人整場都戴帽子，「這真的全世界最扯吧！只有農村辦桌請客，賓客才這樣穿吧？有沒有台灣人衣品大悲劇的卦？」

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▲原PO認為，很多人參加婚禮時，都穿得太過「隨便」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



貼文發出後，隨即引起兩派網友熱烈討論，其中一部分的人相當認同原PO的說法，「看場合穿衣服基本的吧」、「隨便亂穿不覺得很沒禮貌嗎」、「很多人覺得舒服乾淨就好，完全不看場合」、「台灣人對於什麼場合穿什麼衣服一直沒概念」、「台灣人衣品是真的有點邋遢，亞洲衣品最好的是日韓，連路人都穿的很時尚有個性」。

不過，另一派的網友反駁，若穿得太過正式，反而會搶走新人的風采，「又不是我結婚」、「穿太正式把新人的風頭都搶走了」、「穿太正式反而看起來像異類」、「沒人在意你穿什麼，紅包到位就好」、「又不是雙方親屬，舒適簡便不就好了」、「還是要看婚禮地點的等級，有些辦在一般餐廳的，穿得比餐廳還高檔也不協調」。