航空迷注意！星宇推iPhone14「A350主題手機殼」　今午12時開賣

▲星宇航空與bitplay合作推出iPhone 14系列手機殼套組。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇粉注意！星宇航空表示，為迎接首架A350廣體客機即將於10月底抵台，再度攜手以軍規防護聞名的bitplay推出iPhone 14系列手機殼套組。本次以航機為設計主軸，共推出「Weather Radar氣象雷達」及「A350-900 Blueprint航機透視」二款，每款1880元，今日中午12:00於星宇小舖開賣。

星宇航空表示，Weather Radar氣象雷達款以航機上的氣象儀表來設計，面板座標註記RCTP和05L表示航向TPE桃園國際機場，意指家鄉對每一位旅人的重要性，也象徵專注朝目標前進的精神。

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▲▼星宇航空與bitplay合作推出iPhone 14系列手機殼套組，今日中午12時開賣。（圖／星宇航空）

A350-900 Blueprint航機透視款，則利用帥氣俐落的線條描繪出飛機的透視圖，將前襟翼、天線及感應器等細節精緻的還原，兩款手機殼皆為航空人絕對有感的專業設計。

星宇航空指出，本次手機殼套組輕薄抗刮、配有獨立金屬按鍵及兼容 MagSafe 快速充電等設計，特製的多工機能背帶繡有醒目的星宇航空金色 Logo，進化版的按壓式扣鍵可一鍵快速完成手機的配戴，並可以自由調節掛繩長度為「頸掛式」「斜背式」或「三點扣帶式」。

▲▼自由調節掛繩長度，扣上繩條可穩定行進時的晃動，多種使用方式十分便利。（圖／星宇航空）