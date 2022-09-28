半夜滑IG嚇傻「好友婚禮在今天？」　她糗大急補救！網：笑一輩子

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友收到好友喜帖後，便提前1個月請假，由於在外縣市，所以也事先訂好住宿，沒想到日前她滑IG時，猛然看見對方婚禮的影片，這才發現自己記錯了日期。超奇葩經歷戳笑不少網友，驚呼「真的有瞎」、「很ㄎㄧㄤ很好笑」。

女網友在Dcard發文直呼，「天啊！我現在都還很震驚，剛剛滑IG赫然發現，朋友限動上面，有她PO別人標記她的婚禮現場影片，我直接一個嚇傻衝去房間看喜帖，結果25日我看成28日。」

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她表示，當初收到喜帖，早在1個月前就跟公司請好假，因為婚宴是在外縣市，男友上上禮拜也先訂好前一晚的住宿，「當下還有確定日期是28日，我到底為什麼可以看錯兩次日期！」

原po焦急地說，「該怎麼跟朋友開口說我記錯時間，紅包什麼都準備好了，剛剛在想...老實跟她說並道歉，然後親自送紅包過去給她，真的好氣自己這麼蠢，這是我第一次要參加朋友婚禮的，真的不知道怎麼辦？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，網友們紛紛回應，「好朋友的話，我覺得誠心解釋沒問題啦！感覺親送紅包蠻有誠意的，或多送個小禮」、「妳也不是故意的，都請假了，那就出去玩吧！也可以28去找她請吃飯」、「沒事啦，我朋友是睡過頭，後來約吃個飯就好了」、「閨蜜：下次不要再記錯時間了」、「如果妳平常就呆呆的，朋友應該可以理解啦」。

事後，原po再度現身，透露已跟朋友道歉並獻上祝福，也跟對方約時間彌補過錯，「還好朋友沒有生氣，只是想說怎麼沒有見到好久不見的我。」

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