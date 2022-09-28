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每天說4次「這句話」年收增4.4萬！　日本研究曝：幸福感更高

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲研究指出，常說謝謝的人更幸福，且年收入也更高。（圖／記者劉維榛攝）

記者王佩翊／編譯

日本一項研究證實，時常將「謝謝」掛在嘴邊的人，年收入比不常說謝謝的人還要高出超過20萬日幣（約新台幣4.4萬元），且幸福指數也更高。研究也指出，人類平均1天會說14.1次謝謝，其中20歲至29歲的年輕女性最常說謝謝，每天平均高達16.8次，而60歲至39歲的男子最少說謝謝，平均1天僅2.4次。

GODIVA JAPAN公司以「謝謝」為主題，針對500名20歲至69歲的男女進行問卷調查，其中包含對重要的人傳達謝意的頻率與方式，同時也揭曉「平時常說謝謝」所帶來的效果與影響。

調查結果指出，在幸福指數滿分10分的標準下，每天平均說4次以上謝謝的人，幸福指數為7.1分，但每天說不到4次謝謝的人只有6分。不僅如此，每天說不到4次謝謝的人平均年收為349.9萬日幣（約新台幣77萬元），但是每天說4次以上謝謝的受訪者，平均年收入則為371萬日幣（約新台幣81萬元），足足高出21.1萬日幣（約新台幣4.6萬元）。

受訪對象每天對情人、家人、朋友、同事或是客人說出謝謝的次數平均為14.1次，其中9.7次是口頭表達謝意，4.4次為用簡訊、社群軟體以及電子郵件等文字方式傳遞。

從整體結果看來，最常將謝謝掛在嘴邊的是20歲至29歲的年輕女性，每天平均會說16.8次謝謝；其次則為40歲至49歲男性，每天平均14.9次；第3名則是40歲49歲女性，每天平均12.3次。然而每天說最少謝謝的則是60歲至69歲男性，每天平均僅2.4次。

對於「最常表達感謝的對象」，有高達58.8%的男性回答家人、56.4%為戀人、53.2%為同事、46.4%為朋友；女性最常表達感謝的對象則為家人，高達79.6%，其次則為68.4%的友人、56.4%的情人、54.0%的同事。

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