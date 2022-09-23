奪命巧合！為找落水男開水門　竟釀小二童抓魚被沖到下游溺斃

▲小二童溺斃(左)與八堡圳落水男(右)有關連。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

奪命巧合！彰化縣昨天發生2起圳渠溺水案，下午先是1名二水鄉46歲董姓男子於下午3點掉落八堡一圳，傍晚又發生一起溪州鄉莿仔埤圳小二學童疑下水抓魚戲水被水沖走溺死，結果這兩起不幸事件竟然互有關連，當時為了找尋二水鄉落水男，因此同時開啟八堡一圳與莿仔埤圳的出水閘門，結果落水男尋獲後送醫不治，也釀成學童喪生的意外發生，讓家屬萬分的悲痛。

▲小二童溺斃，溪州鄉長與社會處前往慰問家長。（圖／記者唐詠絮翻攝）

莿仔埤圳是溪州鄉的灌溉水源，時值枯水期，圳渠已經乾涸，有民眾質疑，照理說，應該不會打開水門，結果昨天下午為了尋找二水鄉落水男，開啟八堡圳與莿仔埤圳的出水閘門，並沿著八堡一圳從二水、田中、社頭到員林尋找，忙了一下午，終於在員大排找到人，大約漂流15公里，但人已無生命跡象，送醫不治。

▲小二童溺斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

莿仔埤圳的出水閘門開啟後，水流湍急，恰巧男童昨日下課後騎腳踏車到莿仔埤旁的戰車公園遊玩，據男童爸爸說「兒子也不曾下到圳渠內玩過」，但不知他昨日為何會將衣服脫掉，從圳渠的鐵梯下到圳底抓魚戲水，卻意外被大水沖走，諸多巧合湊在一起，讓家屬悲痛不已。