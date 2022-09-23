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社會 社會焦點 保障人權

20公斤茄子掉路中奪人命　貨車司機錯愕作筆錄...過失致死罪送辦

記者戴上容／新北報導

56歲黎男今天凌晨2時許，送完貨騎乘機車行經三重區集賢路時，見有一箱20公斤茄子（價約800元）散落車道，他下車撿茄子，慘遭陳姓駕駛從後方撞死；警方將肇事者陳男移送外，也在事發3小時後，將掉落茄子的貨車司機傳喚到案，得知掉落的茄子釀成死亡車禍，他相當錯愕，警方偵訊後將依過失致死罪函送，由檢察官進一步調查刑事責任。

▲▼三重騎士撿茄子被撞死。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲三重騎士撿茄子被撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼三重騎士撿茄子被撞死。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲茄子掉落在路中央。（圖／記者戴上容翻攝）

據悉，死者、肇事駕駛以及掉落茄子的貨車司機，都是要送貨到某果菜公司，59歲陳姓貨車司機凌晨2時許，行經時三重區集賢路集英街口時，疑未固定貨車後方貨物，造成一箱價約800元、20公斤的茄子從車子滾落到馬路上。

▲▼ 3人均在做某果菜公司相關工作。（圖／記者戴上容攝）

▲ 3人均在做某果菜公司有關的送貨工作。（圖／記者戴上容攝）

此時，56歲黎姓男子剛從某果菜公司送完貨要回家，見到路上茄子散落一地，他便將機車停在路中下車撿滿地的茄子，說時遲那時快，43歲陳男趕著要去上班，直衝衝的撞上黎男，黎男當場被撞飛至少2公尺遠，倒臥血泊。

恰好蘆洲分局巡邏車行經，即刻將車停妥、交管，避免黎男二次車禍，救護人員到場，黎男頭破血流、腦漿四溢，明顯死亡，送往板橋殯儀館待親友作後事處理，黎男未結婚，女友得知此事後悲痛前往板殯處理後事，肇事者陳男第一時間相當懊悔，跪地請求死者饒恕。

▲▼三重騎士撿茄子被撞死。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因仍待調查釐清，經調閱監視器畫面，在事發3小時（約清晨5點時），通知掉落茄子的59歲貨車司機陳姓司機到案說明協助釐清肇事原因。據了解，陳男接獲通知時相當錯愕，「不知少了一箱茄子，更不知道茄子害人喪命」，後續收拾心情後，才平復心情作筆錄。

執法人員透露，依《道路交通管理處罰條例第 30 條》，汽車裝載時，有下列情形之一者，處汽車駕駛人新臺幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，遺落茄子的貨車司機一定會吃上行政罰單，此外，由於該死亡車禍，貨車司機的茄子「有因果關係」，貨車司機也恐會有過失致死罪，一切依檢察官認定。

▲▼三重騎士撿茄子被撞死。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼三重騎士撿茄子被撞死。（圖／記者陳雕文翻攝）

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