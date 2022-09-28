新北「NTCD」政策扶植企業成果豐碩　侯友宜：現已進入大開發時代

▲新北市府經發局28日在市政會議上向侯友宜報告「NTCD」。（圖／新北市府提供）

記者蘇晏男／新北報導

新北市經發局28日於市政會議上以「新北蛻變 經濟實現」為主題進行專題報告，說明新北市過去4年經濟政策推動的成果。經發局說，疫情及國際政經動盪襲擊全球，台灣中小企業營運以及經濟均面臨嚴峻挑戰，因此新北市從「招商引資」的角色提升為「轉型輔導」，透過「NTCD」（平台鏈結、輔導轉型、振興行銷及開發創新）四大面向，持續帶領30萬家工商企業轉型升級。

新北市長侯友宜表示，現今已進入大開發時代，產業要不斷提升創新發展能力，並加強開放合作，市府持續以有限的資源，創造最大效益，過去4年成果豐碩，連年獲得六都第一、全國特優獎項，成績有目共睹。

侯友宜指出，由新北市興建的「新店寶高智慧產業園區」花費1年8個月完工，提供產業空間，更榮獲「行政院第21屆公共工程金質獎」建築類特優以及「中國工程師學會」的工程優良獎殊榮，出租率達99％；在招商服務方面，109年成功引進投資金額224億元，奪下六都招商冠軍寶座，獲「財政部招商卓越獎」的肯定，另外滬尾藝文休閒園區招商案，具體展現政府與民間同心協力，獲頒「財政部金擘獎」政府團隊及民間團隊雙項「優等」獎。

侯友宜也指出，新北市持續推出全國首創、率地方政府先行的創新政策，例如108年領先地方政府成功向中央爭取「新北市工業區立體化」，將原先僅適用編定開發工業區的立體化政策，擴大適用至一般都市計畫工業區，有效拓展產業所需用地，疊出產業升級新版圖，以及新北市於108年成功申請加入美國麻省理工學院區域創業加速計畫（MIT REAP），成為全台第一個成功入選的城市，促新北企業接軌國際創新思維。

侯友宜接續說明，新北市工業區面積僅占全國的5％，吸引近25萬家營利事業落腳新北，中小企業創造就業人數更高達149萬人，充分展現新北企業堅實的實力。新北市不斷透過「Network平台鏈結」、「Transformation輔導轉型」、「Commerce振興行銷」及「Development開發創新」四大面向扶植企業成長，共同度過各種挑戰。

侯友宜強調，過去4年透過「NTC」三個面向推動新北產業蓬勃發展；未來，新北未來產業空間將藉由六大區域產業聚落的永續發展，以「Development開發創新」帶領新北走入經濟大開發時代。

侯友宜說，除持續開發「產業園區」增加產業用地，如寶高園區二期、瑞芳第二產業園區及林口工一產專區等，亦規劃以點線面串連產業空間，由工業區立體化創造更多產業空間，配合微笑三線的完善交通路網，將產業脈絡延伸至6大核心區域；後續藉由「新北產業發展自治條例」法制化，將促進新北產業研發創新、發展新興跨域產業及增進公私合作的機會，達成新北2030產業多元倍增目標。

在「NTC」方面，經發局說明，N是「Network平台鏈結」，108年起以「招商一條龍」簡化行政流程，加速企業落地及投資新北，迄今已落實183件，創造逾3,600億元投資金額，並帶動8.5萬個就業機會，成為企業投資的好夥伴；透過「國際採洽會」作為產業媒合平台，協助新北業者開拓海外市場，4年媒合1502場次，創造98億元商機；即時在疫情的衝擊下，拓展海外商機不間斷，今年首創以實體展覽線上商談方式進行「遠程參展」，帶領24家新北企業以打團體戰方式，前進日本移動通訊應用展和德國柏林消費電子展，設置新北形象館專區，創造3.55億元海外商機。

T為「Transformation輔導轉型」，藉由「工業區立體化」向天空要地，已審理通過59案，為全台審理案件通過數最多的縣市，申請總樓地板面積達72.4萬平方公尺，相當於4.5座新北市政府大樓，預計可提供超過2萬1,222個就業機會；為輔導新北市製造業導入數位系統，今年推出「數位轉型四部曲」，從顧問諮詢輔導、相關課程、資金協助到新北廠商專屬優惠方案，因應全球數位化趨勢，帶動製造業轉型升級；除製造業者外，也協助市場攤商上架網購通路，增加消費族群，自108年起至今創造約560萬元業績。

C則是「Commerce振興行銷」，藉此推展各項措施與活動，提振新北在地經濟。109年「新北振興168」、110年「新北加倍奉還」到今年「新北購遊趣」，再輔以「青春山海線」、「東南亞美食手冊」、「府中萬聖節」及「商圈補助」等各式計畫，讓市民朋友們吃好、玩好，4年帶動近330億元商機；另也在疫情期間推出「新外商計畫」，輔導1800家廠商上架外送平台、超商及賣場通路，創造逾2億元商機，讓新北在地大振興。

▼侯友宜聽取新北市府經發局報告。（圖／新北市府提供）