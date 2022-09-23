14歲孝女幫媽顧檳榔攤…遇惡狼拖廁所猥褻！精神崩潰罹紅斑性狼瘡

▲小晴遭強制猥褻後，因身心壓力過鉅，引發全身性紅斑性狼瘡。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者莊智勝／高雄報導

高雄一名年僅14歲的少女小晴(化名)因父親早逝，又有年幼的3名弟妹需要照顧，小晴身為長女，不忍母親一人獨力撫養4個孩子，因此孝順幫忙媽媽顧檳榔攤，不料卻慘遭謝姓男子強拉進廁所猥褻，小晴為此身心受創，不但罹患創傷壓力症候群，甚至還因身心壓力過鉅引發全身性紅斑性狼瘡；媽媽不忍小晴受辱，憤而提出告訴。橋頭地院審酌，謝男應賠償小晴母女45萬元。全案可上訴。

判決書指出，小晴案發時年僅14歲，尚在就讀國中，因不忍母親獨力撫養4名子女，因此110年5月23日當天上午前往橋頭區的檳榔攤幫母親顧店；而這時謝姓男子上門消費，見小晴孤身一人，認為有機可趁，竟趁著結帳找零時強行觸摸小晴臀部，並以手摀住其嘴巴強拉進廁所、褪去衣褲後強制猥褻得逞。謝男離去前還恫嚇小晴，「我還會再回來」等語。

身形瘦小的小晴，遭體型魁梧的謝男暴力猥褻後極度驚恐，身心嚴重受創，經高雄榮總醫院身心科診斷，罹患創傷壓力症候群，甚至還因此身心壓力過鉅，引發全身性紅斑性狼瘡，目前仍在門診治療中。

小晴目前仍就讀國中，正值準備高中升學考試，但卻遭謝男猥褻，情緒起伏大、易受驚嚇、睡眠不佳、脾氣易怒、全身性紅斑性狼瘡等症狀，面臨長時間不斷就醫、回診、亦不知悉何時能治癒，導致無法專心準備課業、成績退步甚多。

法官考量，謝男僅為滿足一己私慾，竟違反小晴意願、強制猥褻得逞，對其日後身心發展、兩性互動等均影響深遠；考量小晴家庭狀況、身心受創程度及所受精神壓力等一切情狀，認為謝男應連帶賠償小晴30萬元、小晴母親15萬元為恰當。全案可上訴。