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趁她睡著硬上猥褻！噁男偷拍15歲同居少女1年　70淫片曝光下場慘

▲桃園市胡姓男大生去年10月間在中壢區租屋處發現同棟女大生洗澡，竟潛入浴室持手機偷拍，還來不急觀看被發現後秒刪影像，事後被依妨害秘密罪嫌提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲新北一男子偷拍同居少女如廁、換衣服影片，長達1年。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／新北報導

新北一張姓男子利用和15歲少女同居的機會，偷拍她上廁所、洗澡的影片，還趁她睡覺時性侵、猥褻她，並把過程都拍攝下來，將近70部影片藏在電腦裡慢慢欣賞，被少女發現後報警處理，新北地院審理，依違反少年意願使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，合併處張男4年徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，張男和15歲的少女小琳(化名)同居，從2018到2019年間，張男趁小琳熟睡不能抗拒時，用手、嘴觸碰她私處，把各種猥褻、性侵過程拍攝下來，又在住處客廳和廁所內裝監視錄影器，偷拍小琳換衣服、如廁、沐浴等私密影片，連和小琳到澎湖遊玩時也不放過，旅館房間的廁所偷裝監視器繼續偷拍。

張男將偷拍的影片全都存在自己的電腦裡，直到小琳使用張男電腦時，發現檔名為「ㄑㄑ吃包魚」、「ㄑㄑ吃ㄋㄋ」等海量影片，才知道自己竟成為偷拍女主角，嚇得報警處理。警方獲報後，前往張男住處查扣電腦主機、記憶卡、隨身碟及監視器等物品，並發現張男偷拍的近70多部影檔，張男也於警詢時，坦承拍這些影片是為了自己觀賞。

法官審理，認為張男犯後已有悔悟，並和小琳、小琳母親達成和解，審酌張男拍攝的猥褻、性交影片，並無流入市面或對外散布的情形，依違反少年意願使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，合併處張男4年徒刑，全案還可上訴。

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