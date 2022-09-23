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颶風菲奧娜掀15公尺恐怖巨浪！　 至少8死103萬戶停電

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

實習記者任庭儀／編譯

颶風菲奧娜（Hurricane Fiona）侵襲波多黎各、多明尼加，造成加勒比海地區至少8人死亡，至今仍有數百萬人斷水斷電。菲奧娜現已增強為4級颶風，23日從英國屬地百慕達以西掠過，海上無人機捕捉颶風行經大西洋時掀起高達50英尺（15公尺）的海浪，菲奧娜將於24日下午影響加拿大東南海岸的新斯科細亞省（Nova Scotia）。

▲▼ 颶風菲奧娜（Hurricane Fiona）,百慕達。（圖／路透）

▲百慕達已出現強風。（圖／路透）

根據路透社、BBC報導，颶風菲奧娜日前（18日）肆虐加勒比海地區波多黎各與多明尼加，狂風暴雨在島上造成毀滅性的洪水與泥石流。波多黎各LUMA能源公司22日表示，「完全恢復可能需要幾天時間。」全島330萬戶居民中仍有40%的人沒有乾淨的水源可用，並且103.3萬人處於斷電狀態。

美國國家颶風中心（National Hurricane Center, NHC）稱，菲奧娜正以每小時風速高達130英里（215公里）向百慕達西岸移動，24日轉向加拿大新斯科細亞省時，美國東海岸也將經歷巨浪和激流。NHC確信百慕達將遭遇狂風暴雨及巨浪。美國國務院警告國民不要前往當地旅遊。

▲▼海上無人機捕捉颶風菲奧娜掀狂浪。（圖／路透）

▲海上無人機捕捉颶風菲奧娜掀狂浪。（圖／路透）

無人機SD 1078由美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）與海上無人機公司（Saildrone）操控，利用此裝置在颶風季節全天候在海上收集數據，以幫助了解地球上最具破壞性力量之一的物理過程。在颶風菲奧娜附近，SD 1078遇到逼近5層樓高的巨浪，無人機本以每小時9英里（約14公里）的速度航行，在颶風內的巨浪中竟達到了每小時39.7英里（約64公里）的最高速度。

加拿大颶風中心（Canadian Hurricane Centre）已對新斯科細亞省沿岸發布颶風守視（Hurricane watch），大西洋沿岸地區的居民需要為長期停電和建築物結構性毀壞做好準備，包括修剪樹木、安置室外用品、準備災難應急包、將手機充電。大氣科學家唐（Brian Tang）說，「菲奧娜颶風對加拿大來說將是歷史性的。」

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