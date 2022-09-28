她偷翻圍欄撿手機！「遭雲霄飛車撞飛」恐怖畫面曝　腦部重創

▲羅登遭行駛中的雲霄飛車撞上，全身多處骨折，仍在昏迷中。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

澳洲墨爾本一名26歲女性24日搭乘雲霄飛車時，手機不慎掉落，而事後她竟自行跨越欄杆，爬到軌道撿手機，當場遭行駛而過的雲霄飛車撞飛。她的頭部、手臂、肋骨、骨盆以及腿部多處嚴重骨折，腦部遭到重創，至今仍昏迷不醒。根據警方表示，雲霄飛車撞到她時，時速高達43英里（69公里）。

根據《紐約郵報》報導，26歲的羅登（Shylah Rodden）24日和朋友一起到墨爾本皇家展覽會（Melbourne Royal Show）擺攤，不過因為另一名工作人員讓她們先休息，於是她和朋友就決定到展場內逛逛，並搭乘雲霄飛車以消磨時間。然而羅登的手機卻在搭雲霄飛車時，不小心飛了出去。

羅登事後背著工作人員，偷偷爬進圍欄內，並前往軌道，企圖撿回自己的手機，怎知下秒卻遭到正在行駛的雲霄飛車撞上，她當場被撞飛。據悉，遊樂設施的工作人員早就已經答應羅登會在雲霄飛車停止運轉後，幫她找回手機，不知為何羅登還是堅持偷偷溜進圍欄，進而發生意外。

羅登雖然隨即被送往醫院接受治療，並動手術，但是由於腦部受到嚴重撞擊，頭部、手臂、肋骨、骨盆以及腿部皆骨折，目前仍未脫離險境，持續昏迷中。羅登的父親直言，連醫生都說很久沒有見過這麼嚴重的情況，全身幾乎沒有一塊是好的。

事故發生後，墨爾本皇家展覽會隨即關閉雲霄飛車項目，並投入調查，而在經過安全機構批准後，雲霄飛車27日已重新開放。

警方表示，發生事故的雲霄飛車時速高達43英里（69公里）。另外，有目擊者聲稱，羅登其實不是回去撿手機，而是在搭乘雲霄飛車時被拋出車外，不過目前尚無法證實這項說法。

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